Прорыв границы на Харьковщине: бежала ли 125-я бригада, помощь ГУР — Бутусов

Украинский журналист, главный редактор «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов, побывав на фронте под Волчанском и Липцами и пообщавшись с многочисленными военными, которые ведут бои на Харьковщине, восстановил картину событий в первые сутки повторного российского вторжения и накануне.

Своими выводами он поделился на Yotube-канале «Бутусов плюс».

На усиление отправили бригаду, только вышедшую из-под Бахмута восстановиться

По словам Бутусова, 28 апреля уведомление о возможном российском наступлении получила 125-я бригада ТРО, позиции которой находились на севере от Харькова. А уже 4-го мая на позициях одного из батальонов этой бригады побывали командующий ОСГВ «Хортица» генерал-лейтенант Юрий Содоль и (сейчас уже бывший) командующий ОТГВ «Харьков» Юрий Галушкин.

«Как действовало украинское командование? Украинское командование начало 5 мая развертывать за позициями 125-й бригады, то есть в промежутке между первой линией обороны на границе (полевых укреплений, которые вырыла 125-я бригада и находившиеся до нее наши подразделения). За этим рубежом, чтобы усилить 125 бригаду, прикрыть, с тыла начали разворачиваться подразделения 42-й механизированной бригады. 42-я бригада только вышла из-под жестоких боев под Бахмутом. Она выводилась на восстановление. Люди были уставшие, там тоже большой некомплект людей, также большие проблемы с боеспособностью, и сосредоточение, конечно, нельзя было провести мгновенно. Все это требовало времени», — описал события Бутусов.

Видео: Юрий Бутусов

42-я бригада разворачивалась по той же полосе протяженностью аж в 45 км — просто во втором эшелоне, за теробороной. Также несколько опорных пунктов 125-й бригады передали пограничникам.

«Но, конечно, это не позволило бригаде (125-й — Ред), к сожалению, построить какую-нибудь плотность боевых порядков, создать какие-то тактические резервы. Всего этого не было. Количество техники боевой 42-й бригады также было невелико, чтобы прикрывать такой большой фронт», — считает журналист.

На помощь пришли спецподразделения ГУР

Однако 9 мая произошло событие, которое во многом спасло ситуацию.

«На нескольких участках – от Волчанска до Терновой – на позиции для усиления 125-й бригады и батальонов зашли три спецподразделения Главного управления разведки Минобороны. Это было очень важное решение, и это решение сыграло очень большую роль в дальнейших событиях. Это говорят все участники боевых действий. То есть заход подразделений ГУР позволил резко повысить боеспособность. На несколько важных опорных пунктов по два-три бойца ГУР МО зашли для усиления нашей пехоты. Офицеры зашли на пункты управления для улучшения ситуационной осведомленности и усилили оборону своими огневыми средствами. Это было важное решение, и все военнослужащие 125-й бригады, 172-го батальона – они все искренне благодарны своим побратимам из ГУР МО. И все говорят, что это была просто неоценимая помощь, позволившая удержать большое количество позиций. Без этого фронт мог просто рухнуть», — рассказал Бутусов.

125-я бригада ТРО осталась без связи

Когда армия РФ перешла в атаку (по данным журналиста — в 3 часа ночи 10 мая), этот удар не был неожиданным. И все командиры начали реагировать. Прибывали резервы, по врагу работали дроны и т.п. Однако врагу удалось достаточно быстро продвинуться на Липцевском направлении (за 15 суток в районе Волчанска продвижение — до 6,5 км, в районе Старицы — до 7 км, а вот в сторону Липцев — до 9 км).

«Врагу удалось захватить значительное количество наших передовых позиций, фактически фронт 125-й бригады ТРО врагу удалось прорвать», — констатировал журналист.

При этом он отметил, что фронт, который защищала бригада — это не монолитная стена из укреплений, а тоненькая цепочка отдельных «опорников». Находящиеся там люди не видят «соседей». Для эффективной обороны в такой ситуации крайне важна связь. И именно по связи ударили россияне.

«Российским средствам радиоэлектронной борьбы удалось на одни сутки «погасить» системы связи «Starlink» вдоль границы с РФ. Они не действовали, вышли из строя. Подавить большую часть связи по радиостанциям «Motorola» – нашей основной тактической радиосвязи», — заявил Бутусов.

В таких условиях атаковала российская пехота — при поддержке дронов, авиации и артиллерии.

«Это привело к тому, что большое количество позиций, к сожалению, подразделения 125-й бригады, а также приданные ей силы — 415-й и 172-й батальон — были вынуждены покинуть», — пояснил журналист.

При этом Бутусов не характеризует действия 125-й бригады ТРО как «бегство» или «панику».

«Целый ряд подразделений 125-й бригады и приданных сил, потерявших связь с соседями, не имевших связи с командованием, также потеряли управление и были вынуждены неорганизованно отойти – после суток боя. Но это была не паника. И повсюду, где были либо адекватные командиры на позициях, либо была ситуационная осведомленность, всюду наши бойцы тоже пытались дать бой. То есть враг не «гулял». К Липцам — на расстояние 9 км — россияне приблизились вечером 12 мая. То есть там не было такой простой «прогулки», — считает журналист.

Сырский предпринял «ряд энергичных мер»

В первый же день прорыва границы Главком ВСУ Александр Сырский снял с должности командующего ОТГВ «Харьков» Галушкина. Его место занял опытный и уважаемый в армии генерал Михаил Драпатый. А пока оккупанты пробирались в сторону Липцев, туда уже прибыли резервы — и успели развернуться.

«В бой сразу были вынуждены вступить, фактически в первый день, по всей полосе подразделения 42-й механизированной бригады. И в первый же день наступления украинское командование, Главнокомандующий Александр Сырский, предпринял целый ряд очень энергичных мер: заменил Галушкина на Драпатого и начал перекидывать резервы в район, где враг получил наибольшее продвижение. Наиболее критическая обстановка на Харьковском направлении, угрожающая, была действительно в направлении на Липцы. Но туда перебросили 13-ю бригаду Нацгвардии «Хартия», в которой много харьковчан, и прорыв был остановлен», — подытожил описание первых суток повторного российского вторжения на Харьковщину Юрий Бутусов.