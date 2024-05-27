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ISW сообщил о войсках РФ у границ Харьковщины и Сумщины: куда могут наступать

Мир 07:35   27.05.2024
Оксана Горун
ISW сообщил о войсках РФ у границ Харьковщины и Сумщины: куда могут наступать Иллюстрация: карта DeepState

Институт изучения войны (ISW) проанализировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россияне концентрируют новую группировку сил у границы.

Это заявление Зеленский сделал в Харькове, на руинах типографии, разрушенной российскими ракетами. Он обращался к президенту США Байдену и главе Китая Си Цзиньпину с призывом принять участие в Саммите мира.

«Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 км отсюда на северо-запад у нашей границы собирается еще одна группировка войск», — в частности, сказал президент.

В ISW отметили, что район у границы, о котором говорил Зеленский, это, вероятно, Грайворон-Борисовка-Пролетарский на западе Белгородской области.

«ISW наблюдал спутниковые снимки этого района, которые позволяют предположить, что российские силы в последние недели расширили деятельность на складах и в населенных пунктах этого района. Однако нынешние размеры возможной концентрации российских сил в районе Грайворон-Борисовка-Пролетарский остаются неясными», — отметили аналитики.

Они также прокомментировали, что концентрация сил в этом районе даст армии РФ возможность начать наступательные операции на юг — в сторону Золочева и Богодухова или же на запад — в направлении населенных пунктов вдоль Сумской трассы.

«Российские войска могут проводить наступательные операции в одном или обоих направлениях, а концентрация российских войск здесь может быть направлена на то, чтобы заставить украинские силы перебросить живую силу и технику на более широкий участок границы в Харьковской и Сумской областях. Российские силы также концентрируют ограниченные силы в Курской и Брянской областях вблизи границы с Сумской областью, и даже ограниченная концентрация в этих районах может быть направлена на достижение вероятно желаемого эффекта дальнейшего привлечения и закрепления украинских сил в районе международной границы», — поясняют в Институте изучения войны.

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Там сообщили, что россияне доводят свою Северную группировку войск до заявленной численности. Однако если и начнут наступательные операции, речь будет идти об ограниченных действиях, пока заявленное количество войск не соберется. При этом даже ограниченное наступление создаст давление на Силы обороны Украины и возможно позволит оккупантам создать тактические плацдармы «для поддержки последующих операций либо к северо-западу от Харькова, либо в направлении Сум».

«Однако Северная группировка войск, даже при верхнем пределе заявленной конечной численности, будет испытывать недостаток в живой силе, необходимой для проведения успешной операции по охвату, окружению или захвату городов Харькова или Сум», — подчеркнули в ISW.

Там также очередной раз отметили, что спокойно планировать наступательные операции и концентрировать войска у границы россиянам позволяет запрет, наложенный странами Запада на нанесение ударов по территории РФ оружием их производства.

«Западные ограничения на способность Украины наносить удары по военным объектам в России создали убежище в приграничной зоне с Россией, из которого российская авиация может наносить планирующие бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и где российские силы и техника могут свободно собираться перед вступлением в бой», — заявили в Институте изучения войны.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 07:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) проанализировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россияне концентрируют новую группировку сил у границы".