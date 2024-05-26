Зеленский из Харькова обратился к Байдену и Си (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на руинах типографии, уничтоженной ракетным ударом в Харькове 23 мая.
«Для них это удовольствие – сжигать. Мы все знаем, с кем имеем дело. Россией руководят люди, желающие сделать нормой сжигать жизнь, разрушать города и села, разделять народы и стирать национальные границы войной. Нет нации, которая способна остановить такую войну только своими усилиями. Нужно участие лидеров мира», — заявил Зеленский.
Он также сообщил, что РФ собирает еще одну группировку войск у границы.
«Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 км отсюда на северо-запад — у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто делает все это, не хочет мира», — подчеркнул президент.
Он отметил, что 15 июня начнется Саммит мира в Швейцарии, участие в котором уже подтвердили более 80 государств.
«Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке Саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к президенту Си, лидеру Китая. Мы не хотим, чтобы так же, как эти книги, сгорел Устав ООН. Надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства – это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием», — обратился президент Украины.
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Напомним, удар по типографии в Харькове нанесли 23 мая, взрывы в этот день гремели с 10:26. По данным облпрокуратуры, армия РФ нанесла удары ракетами по Харькову и Люботину. В Основянском районе ракеты попали по территории типографии. Произошел масштабный пожар. Сообщалось о семи погибших и 21 — пострадавшем. Все они — работники типографии.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: байден, Зеленский, саммит мира, си;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 10:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на руинах типографии, уничтоженной ракетным ударом в Харькове 23 мая".