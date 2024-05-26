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Зеленський із Харкова звернувся до Байдена та Сі (відео)

Події 10:13   26.05.2024
Оксана Горун
Зеленський із Харкова звернувся до Байдена та Сі (відео)

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення на руїнах друкарні, що її знищила РФ ракетним ударом по Харкову 23 травня.

Для них це задоволення – спалювати. Ми всі знаємо, із ким маємо справу. Росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною. Немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу“, – заявив Зеленський.

Він також повідомив, що РФ збирає ще одне угруповання військ біля кордону.

“Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 км звідси на північний захід – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто робить усе це, не хоче миру”, – наголосив президент.

Він зазначив, що 15 червня розпочнеться Саміт миру у Швейцарії, участь у якому вже підтвердили понад 80 держав.

Я звертаюся до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру: до Президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до Президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб, так само як ці книжки, згорів Статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру – дійсно миру, а не паузи між ударами. Зусилля світової більшості – це найкраща гарантія виконання зобов’язань. Будь ласка, підтримайте Саміт миру своїм персональним лідерством та участю”, – звернувся президент України.

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Нагадаємо,  удару по друкарні в Харкові завдали 23 травня, вибухи в цей день лунали з 10:26 За даними облпрокуратури, армія РФ завдала ударів ракетами по Харкову та Люботину. В Основ’янському районі ракети влучили по території друкарні. Сталася масштабна пожежа. Повідомлялося про сім загиблих і 21 — потерпілого. Усі вони – працівники друкарні.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 10:13;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення на руїнах друкарні, що її знищила РФ ракетним ударом по Харкову 23 травня".