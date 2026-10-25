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Новини Харкова — головне 25 жовтня: як минула ніч

Події 07:15   25.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Новини Харкова — головне 25 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Що летіло вночі на Харківщину

Після 23:00 по Харкову вдарив російський реактивний БпЛА. «Приліт» припав по Новобаварському району. Мер Ігор Терехов повідомив, що є інформація про загиблого та трьох постраждалих. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: внаслідок ворожого удару по Новобаварському району  спалахнула одноповерхова будівля.

Після опівночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики. О 03:22 на Харківщину полетіли КАБи.

Після цього на півдні регіону з’явилися реактивні безпілотники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2026 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".