Новини Харкова — головне 25 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Що летіло вночі на Харківщину

Після 23:00 по Харкову вдарив російський реактивний БпЛА. «Приліт» припав по Новобаварському району. Мер Ігор Терехов повідомив, що є інформація про загиблого та трьох постраждалих. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: внаслідок ворожого удару по Новобаварському району спалахнула одноповерхова будівля.

Після опівночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики. О 03:22 на Харківщину полетіли КАБи.

Після цього на півдні регіону з’явилися реактивні безпілотники.