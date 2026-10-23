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Новий епіцентр «прильотів» у Харкові; коли буде тепло – підсумки 23 жовтня

Події 23:00   23.10.2026
Оксана Горун
Тетяна Литвіна
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Новий епіцентр «прильотів» у Харкові; коли буде тепло – підсумки 23 жовтня

Основ’янський район Харкова кілька днів під ударами. Масштабна пожежа в передмісті. Синєгубов повідомив строки початку опалювального сезону. «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Росіяни взялися за Основ’янський район Харкова

Кілька днів поспіль більшість «прильотів» у місті припадають по цій території. 23 жовтня не стало виключенням. Протягом дня в Основ’янському було щонайменше п’ять «прильотів». Обласна прокуратура повідомила, що два безпілотники «Герань-3» зранку атакували чотириповерховий і приватний будинки. Також пошкоджена будівля цирку. Гострої реакції на стрес зазнав 13-річний хлопчик. Вдень, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, від удару по відкритій території постраждали дві жінки. Пошкоджене цивільне підприємство, горіли автівки. Увечері мер написав ще про два удари, постраждали двоє людей, зокрема дівчинка 12 років.

Масштабні пожежі у Харкові та передмісті

Масштабні пожежі виникли на складах у передмісті та цивільному підприємстві в Харкові. Вночі та зранку 23 жовтня їх атакували російські безпілотники. Пожежний потяг довелося залучити, щоб загасити вогонь на території складів приватного підприємства в Безлюдівці. На допомогу приходили харківські комунальники, повідомила пресслужба ДСНС. Друга значна пожежа сталася в Слобідському районі Харкова. Палали дах і верхній поверх будівлі, що належить приватному підприємству. Вогонь охопив 2000 кв. м. В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Коли включать опалення?

Опалювальний сезон на Харківщині розпочнеться не раніше 1 листопада. Про це на брифінгу розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов. Після цієї дати будуть орієнтуватися на температурний режим і воєнну ситуацію. За словами Синєгубова, зараз підготовка до зими триває згідно із затвердженими планами.

Відбувся обмін полоненими

270 українців повернулися додому в результаті обміну військовополоненими. Більшість – оборонці, а також дев’ять цивільних. Президент України Володимир Зеленський повідомив: серед тих, хто повертається, є п’ятеро людей, яких вважали загиблими внаслідок російського теракту в Оленівці в липні 2022 року. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених військовослужбовців є ті, хто потрапив у полон ще до повномасштабного вторгнення, а саме у 2018 та 2020 роках.

Майже 800 тис. грн із бюджету виплатили «мертвим душам»

Про підозру у зловживанні та службовому підробленні повідомили начальниці відділу кадрів комунального підприємства Безлюдівської громади. Обласна прокуратура інформує: жінка протягом двох років оформила на роботу шістьох чоловіків, які насправді не працювали. Проте їм нараховували зарплату та премії. Зараз встановлюють інших причетних до цієї схеми.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 23 жовтня:

Сезон фонтанів у Харкові завершено, навесні обіцяють запустити ще два нові

Як війна змінює тваринний світ Харківщини: раки-клони та ДНК-технології (відео)

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Автор: Оксана Горун, Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун, Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основ’янський район Харкова кілька днів під ударами. Масштабна пожежа в передмісті. «Об’єктив» нагадує головні новини дня.".