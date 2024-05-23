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Масована ракетна атака на Харків і Люботин: вже сім загиблих, наслідки (фото)

Події 13:52   23.05.2024
Вікторія Яковенко
Масована ракетна атака на Харків і Люботин: вже сім загиблих, наслідки (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Харкову зросла до семи.

Голова ХОВА Олег Синєгубов показав наслідки удару по Основʼянському району Харкова.

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Фото: Олег Синєгубов

За даними Харківської обласної прокуратури, 23 травня, починаючи з 10:30, РФ завдала серію ракетних ударів по Харкову та Люботину.

🔹 В Основʼянському районі Харкова ворожі ракети влучили по території друкарні. Сталась масштабна пожежа. Сім людей загинули, ще 16 — травмовані. Всі постраждалі — працівники підприємства. Триває розбір завалів.

🔹 У Холодногірському районі також пошкоджені обʼєкти транспортної інфраструктури.

🔹 У Люботині удари окупантів прийшлись по центральній частині міста: зазнали пошкоджень парк,  автомобілі, магазини і обʼєкти транспортної інфраструктури. Наразі відомо про 8 постраждалих – у них поранення та гостра реакція на стрес.

Попередньо, ворог атакував регіон близько 15 ракетами типу С-300 та С-400. Удари були завдані з території Бєлгородської області.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, перший потужний вибух у Харкові пролунав близько 10:26. О 10:37 начальник ХОВА зазначив, що окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Харкову. Проте станом на 10:40 мер та городяни нарахували вже близько десятка вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про п’ятьох постраждалих у Харкові, двох у Золочеві та двох у Люботині. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом РФ були транспортна інфраструктура, також один із підрозділів комунального підприємства. Ще один удар РФ завдала по підприємству, яке займається друком. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що зафіксовано влучання близько 15 ракет у Харкові та Люботині.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 13:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Харкову зросла до семи.".