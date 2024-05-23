У Харкові, Люботині та Золочеві є постраждалі від ракетної атаки – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по Харкову росіяни завдали близько 10 ударів, також атакували Золочів. Є постраждалі.

“Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову! За попередніми даними, пʼять цивільних людей постраждали. Як завжди, виключно цивільна інфраструктура. Також окупанти вдарили по Золочеву, щонайменше двоє постраждалих“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Пізніше він додав: ще двоє постраждалих – у Люботині. Їм надають допомогу медики.

Нагадаємо, перший потужний вибух у Харкові пролунав близько 10:26. О 10:37 начальник ХОВА зазначив, що окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Харкову. Проте станом на 10:40 мер та городяни нарахували вже близько десятка вибухів.