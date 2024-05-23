Близько десяти вибухів у Харкові – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті прогримів уже десяток вибухів.

“Близько десяти вибухів у місті. Будьте в укриттях!” – написав мер у телеграмі.

Нагадаємо, перший потужний вибух у Харкові пролунав близько 10:26. О 10:37 начальник ХОВА зазначив, що окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Харкову. Проте станом на 10:40 городяни нарахували вже близько десятка вибухів.