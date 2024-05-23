Близько десяти вибухів у Харкові – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті прогримів уже десяток вибухів.
“Близько десяти вибухів у місті. Будьте в укриттях!” – написав мер у телеграмі.
Нагадаємо, перший потужний вибух у Харкові пролунав близько 10:26. О 10:37 начальник ХОВА зазначив, що окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Харкову. Проте станом на 10:40 городяни нарахували вже близько десятка вибухів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, новини Харкова, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 10:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті прогримів уже десяток вибухів".