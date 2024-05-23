Около десяти взрывов в Харькове — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прогремел уже десяток взрывов.

«Около десятка взрывов в городе. Будьте в укрытиях!» — написал мэр в telegram.

Напомним, первый мощный взрыв в Харькове раздался около 10:26. В 10:37 начальник ХОВА отметил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову. Однако по состоянию на 10.40 горожане насчитали уже около десятка взрывов.