Около десяти взрывов в Харькове — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прогремел уже десяток взрывов.
«Около десятка взрывов в городе. Будьте в укрытиях!» — написал мэр в telegram.
Напомним, первый мощный взрыв в Харькове раздался около 10:26. В 10:37 начальник ХОВА отметил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову. Однако по состоянию на 10.40 горожане насчитали уже около десятка взрывов.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 10:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прогремел уже десяток взрывов".