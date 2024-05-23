В Харькове прогремели взрывы — Терехов и Синегубов подтвердили (обновлено)
В Харькове около 10:26 раздался мощный взрыв. Следом — еще не менее двух.
«В Харькове — взрыв. Будьте осторожны – возможны еще удары по городу!» — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Следом он сообщил еще о двух взрывах около 10:29.
Взрыв подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов.
В 10:37 он отметил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову.
Однако по состоянию на 10.40 горожане насчитали уже около десятка взрывов.
Читайте также: Из-за политики Запада, россияне могут «переместить акцент на Харьков» — мнение
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, синегубов, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове прогремели взрывы — Терехов и Синегубов подтвердили (обновлено)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 10:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 10:26 раздался мощный взрыв".