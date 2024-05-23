В Харькове прогремели взрывы — Терехов и Синегубов подтвердили (обновлено)

В Харькове около 10:26 раздался мощный взрыв. Следом — еще не менее двух.

«В Харькове — взрыв. Будьте осторожны – возможны еще удары по городу!» — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Следом он сообщил еще о двух взрывах около 10:29.

Взрыв подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 10:37 он отметил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову.

Однако по состоянию на 10.40 горожане насчитали уже около десятка взрывов.