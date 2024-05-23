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В Харькове прогремели взрывы — Терехов и Синегубов подтвердили (обновлено)

Происшествия 10:42   23.05.2024
Оксана Горун
В Харькове прогремели взрывы — Терехов и Синегубов подтвердили (обновлено)

В Харькове около 10:26 раздался мощный взрыв. Следом — еще не менее двух.

«В Харькове — взрыв. Будьте осторожны – возможны еще удары по городу!» — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Следом он сообщил еще о двух взрывах около 10:29.

Взрыв подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 10:37 он отметил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову.

Однако по состоянию на 10.40 горожане насчитали уже около десятка взрывов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 10:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 10:26 раздался мощный взрыв".