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Золотая осень: прогноз погоды в Харькове и области на 5 октября

Погода 20:30   04.10.2026
Оксана Горун
Золотая осень: прогноз погоды в Харькове и области на 5 октября

Теплая погода без существенных осадков — такой прогноз дает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей на понедельник, 5 октября.

По данным метеорологов, на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Западный ветер не ускорится больше 10 м/с. Температура воздуха в Харькове  ночью будет 7 – 9° тепла, днем ​​17 – 19°. В области: ночью 5 – 10° тепла, днем ​​15 – 20°.

Теплая и сухая погода сохранится как минимум до середины недели, а в среду дневная температура, по прогнозам, достигнет +22°.

Напомним, лето в Харькове задержалось на 12 дней. В сентябре на территории Харьковской области преобладала теплая погода с достаточным количеством осадков на большей части области. Переход к осеннему температурному режиму произошел в период 22-24 числа.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2026 в 20:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Теплая погода без существенных осадков — такой прогноз дает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей на понедельник, 5 октября".