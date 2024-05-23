В Харькове, Люботине, Золочеве есть пострадавшие от ракетной атаки — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по Харькову россияне нанесли около 10 ударов, также атаковали Золочев. Есть пострадавшие.

«Оккупанты нанесли около десяти ударов по Харькову! По предварительным данным, пять гражданских людей пострадали. Как обычно, исключительно гражданская инфраструктура. Также оккупанты ударили по Золочеву, по меньшей мере двое пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Следом он добавил: еще двое пострадавших – в Люботине. Им оказывают помощь медики.

Напомним, первый мощный взрыв в Харькове раздался около 10:26. В 10:37 начальник ХОВА отметил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову. Однако по состоянию на 10:40 мэр и горожане насчитали уже около десятка взрывов.