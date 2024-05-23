Стать шостого загиблого у Харкові встановлюють – Фільчаков (відео)

Три жінки та двоє чоловіків загинули у Харкові внаслідок масованих ракетних атак росіян, ким був шостий загиблий – встановлюють, розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

«В Основ’янському районі дві ракети, за попередніми даними типу С-300, влучили безпосередньо в друкарню, внаслідок чого на даний час загинуло 6 цивільних осіб. Що стосується загиблих, то з них троє – це жінки, двоє – чоловіків. Стать шостого загиблого зараз встановлюють через те, що виявили лише решки тіла», – розповів Фільчаков.

16 цивільних осіб отримали різного ступеню тяжкості поранення. Всі вони – працівники підприємства, зазначив керівник Харківської обласної прокуратури.

«Це велике підприємство, типографія, абсолютно цивільне, ніяких військових об’єктів ані тут, ані поруч немає. На підприємстві під час удару перебували понад 50 працівників. Один удар був безпосередньо в цех, де працювали люди, і ці шестеро загиблих опинилися в епіцентрі удару. Ще дві ракети поблизу цього підприємства», – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

23 травня, починаючи з 10:30, російська армія завдала серію ракетних ударів по Харкову та м. Люботин. Зафіксовано влучання близько 15 ракет. За даними зовнішнього контролю, система ППО зафіксовала 12 виходів ракет з території Бєлгородської області.

Три ракети влучили в центральну частину міста Люботин Харківського району, ще 9 ракет влучили в Холодногірському та Основ’янському районах міста Харкова.

У Люботині окупанти поцылили по центральній частині міста: зазнали пошкоджень парк, автомобілі, магазини.

Нагадаємо, перший потужний вибух у Харкові пролунав близько 10:26. О 10:37 начальник ХОВА зазначив, що окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Харкову. Проте станом на 10:40 мер та городяни нарахували вже близько десятка вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про п’ятьох постраждалих у Харкові, двох у Золочеві та двох у Люботині. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом РФ були транспортна інфраструктура, також один із підрозділів комунального підприємства. Ще один удар РФ завдала по підприємству, яке займається друком. Голова ХОВА Олег Синегубов попередньо повідомив, що “це всі були ракетні удари”. Терехов попередив про загрозу повторних ударів. За останніми даними ХОВА, було відомо про 16 поранених та 6 загиблих.