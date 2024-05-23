«Це все були ракетні удари» – Синєгубов про атаку на Харків та передмістя
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що в Харкові та Харківському районі загалом 23 травня пролунало близько 15 вибухів.
«Це все були ракетні удари. Місто Харків, приміська територія. По Харкову: наразі відомо, що постраждало цивільне підприємство, за нашими даними, дві людини загинули, шість людей отримали поранення. По Харківському району: били по населених пунктах, там наразі відомо про сім постраждалих. Удари були нанесені і по парковій зоні, і по транспортній інфраструктурі. Решту ударів, наслідки з’ясовуємо», – сказав Синєгубов.
Нагадаємо, перший потужний вибух у Харкові пролунав близько 10:26. О 10:37 начальник ХОВА зазначив, що окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Харкову. Проте станом на 10:40 мер та городяни нарахували вже близько десятка вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про п’ятьох постраждалих у Харкові, двох у Золочеві та двох у Люботині. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом РФ були транспортна інфраструктура, також один із підрозділів комунального підприємства. Ще один удар РФ завдала по підприємству, яке займається друком. Було відомо про двох загиблих.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 11:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що в Харкові та Харківському районі загалом 23 травня пролунало близько 15 вибухів.".