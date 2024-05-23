Терехов повідомив, куди вдарили в Харкові ракети 23 травня (оновлено)

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що об’єктами атаки росіян стали транспорт та комунальне підприємство.

“Наразі маємо підтверджену інформацію щодо ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється“, – написав мер.

Пізніше він поінформував: ще один удар припав по приватному підприємству.

“За попередньою інформацією там один загиблий, шестеро поранених, місцезнаходження ще трьох неможливо встановити через велику пожежу”, – зазначив Терехов.

Нагадаємо, перший потужний вибух у Харкові пролунав близько 10:26. О 10:37 начальник ХОВА зазначив, що окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Харкову. Проте станом на 10:40 мер та городяни нарахували вже близько десятка вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про п’ятьох постраждалих у Харкові, двох у Золочеві та двох у Люботині.