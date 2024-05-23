Терехов повідомив, куди вдарили в Харкові ракети 23 травня (оновлено)
Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що об’єктами атаки росіян стали транспорт та комунальне підприємство.
“Наразі маємо підтверджену інформацію щодо ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється“, – написав мер.
Пізніше він поінформував: ще один удар припав по приватному підприємству.
“За попередньою інформацією там один загиблий, шестеро поранених, місцезнаходження ще трьох неможливо встановити через велику пожежу”, – зазначив Терехов.
Нагадаємо, перший потужний вибух у Харкові пролунав близько 10:26. О 10:37 начальник ХОВА зазначив, що окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Харкову. Проте станом на 10:40 мер та городяни нарахували вже близько десятка вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про п’ятьох постраждалих у Харкові, двох у Золочеві та двох у Люботині.
Читайте також: Через політику Заходу росіяни можуть «перемістити акцент на Харків» — думка
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, прилеты, ракетний удар, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов повідомив, куди вдарили в Харкові ракети 23 травня (оновлено)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 11:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що об’єктами атаки росіян стали транспорт та комунальне підприємство".