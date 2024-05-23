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Терехов сообщил, куда ударили в Харькове ракеты 23 мая (обновлено)

Происшествия 11:19   23.05.2024
Оксана Горун
Терехов сообщил, куда ударили в Харькове ракеты 23 мая (обновлено) Фото: Вадим Беликов

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что объектами атаки россиян стали транспорт и коммунальное предприятие.

«Сейчас есть подтвержденная информация по ударам по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, которое занимается жизнеобеспечением города. Информация о пострадавших уточняется», — написал мэр.

Позже он проинформировал: еще один удар пришелся по частному предприятию.

«По предварительной информации там один погибший, шесть раненых, местонахождение еще троих невозможно установить из-за большого пожара», — отметил Терехов.

Напомним, первый мощный взрыв в Харькове раздался около 10:26В 10:37 начальник ХОВА отметил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову. Однако по состоянию на 10:40 мэр и горожане насчитали уже около десятка взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших в Харькове, двух в Золочеве и двух в Люботине.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 11:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что объектами атаки россиян стали транспорт и коммунальное предприятие".