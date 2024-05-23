«Это все были ракетные удары» — Синегубов об атаке на Харьков и пригород
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что в Харькове и Харьковском районе в общем 23 мая прогремели около 15 взрывов.
«Это все были ракетные удары. Город Харьков, пригородная территория. По Харькову: известно, что пострадало гражданское предприятие, по нашим данным, два человека погибли, шесть человек получили ранения. По Харьковскому району: били по населенным пунктам, там известно о семи пострадавших. Удары были нанесены и по парковой зоне, и по транспортной инфраструктуре. Остальные удары, последствия выясняем», — сказал Синегубов.
Напомним, первый мощный взрыв в Харькове раздался около 10:26. В 10:37 начальник ХОВА отметил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову. Однако по состоянию на 10:40 мэр и горожане насчитали уже около десятка взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших в Харькове, двух в Золочеве и двух в Люботине. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом РФ были транспортная инфраструктура, также одно из подразделений коммунального предприятия. Еще один удар РФ нанесла по предприятию, которое занимается печатью. Было известно о двух погибших.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 11:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что в Харькове и Харьковском районе в общем 23 мая прогремели около 15 взрывов.".