Известно о двух погибших из-за атаки на Харьков: данные Терехова и Синегубова

Один из вражеских ударов по Харькову пришелся по предприятию, которое занимается печатью.

В результате взрыва произошло возгорание цеха с бумагой, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, погиб один человек, шесть раненых, местонахождение еще троих невозможно установить из-за большого пожара.

Позже мэр сообщил, что на месте еще одного удара вражеской ракеты обнаружено тело еще одного погибшего. Еще один человек ранен.

Напомним, первый мощный взрыв в Харькове раздался около 10:26. В 10:37 начальник ХОВА отметил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову. Однако по состоянию на 10:40 мэр и горожане насчитали уже около десятка взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших в Харькове, двух в Золочеве и двух в Люботине. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом РФ были транспортная инфраструктура, также одно из подразделений коммунального предприятия.