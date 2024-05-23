Live
  • Чт 23.05.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 39.83
  • EUR 43.11

Відомо про двох загиблих через удари по Харкову: дані Терехова і Синєгубова

Події 11:33   23.05.2024
Вікторія Яковенко
Відомо про двох загиблих через удари по Харкову: дані Терехова і Синєгубова

Один із ворожих ударів по Харкову прийшовся по підприємству, яке займається друком.

Внаслідок вибуху сталося загоряння цеху з папером, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, загинула одна людина, шестеро поранених, місцезнаходження ще трьох неможливо встановити через велику пожежу.

Пізніше мер повідомив, що на місці ще одного удару ворожої ракети виявлено тіло ще одного загиблого. Ще одна людина поранена – забрала швидка.

Нагадаємо, перший потужний вибух у Харкові пролунав близько 10:26. О 10:37 начальник ХОВА зазначив, що окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Харкову. Проте станом на 10:40 мер та городяни нарахували вже близько десятка вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про п’ятьох постраждалих у Харкові, двох у Золочеві та двох у Люботині. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом РФ були транспортна інфраструктура, також один із підрозділів комунального підприємства.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Проходять вуличні бої – Синєгубов повідомив, що відбувається у Вовчанську
Проходять вуличні бої – Синєгубов повідомив, що відбувається у Вовчанську
23.05.2024, 12:08
Медики змогли вберегти одну ногу водію тролейбуса з Харкова – Терехов
Медики змогли вберегти одну ногу водію тролейбуса з Харкова – Терехов
22.05.2024, 20:00
«Це все були ракетні удари» – Синєгубов про атаку на Харків та передмістя
«Це все були ракетні удари» – Синєгубов про атаку на Харків та передмістя
23.05.2024, 11:58
У Харкові – четверо загиблих, ще двох людей шукають – ХОВА
У Харкові – четверо загиблих, ще двох людей шукають – ХОВА
23.05.2024, 12:04
Близько десяти вибухів у Харкові – Терехов
Близько десяти вибухів у Харкові – Терехов
23.05.2024, 10:48
Терехов повідомив, куди вдарили в Харкові ракети 23 травня (оновлено)
Терехов повідомив, куди вдарили в Харкові ракети 23 травня (оновлено)
23.05.2024, 11:19

Новини за темою:

20:09
У Вовчанській громаді на Харківщині – ще двоє поранених і загиблий від ударів
09:23
Обстріли Харківщини за добу: загиблий і 13 постраждалих, дані ХОВА та ГУНП
19:28
Від удару по Коротичу під Харковом – один загиблий і четверо поранених (фото)
08:49
Синєгубов про обстріли за добу: ударів по Харкову не було, загиблі, поранені
09:26
Синєгубов: за добу через обстріли Харківщини – один загиблий і 13 постраждалих

Ви читали новину: «Відомо про двох загиблих через удари по Харкову: дані Терехова і Синєгубова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 11:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один із ворожих ударів по Харкову прийшовся по підприємству, яке займається друком.".