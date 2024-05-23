Відомо про двох загиблих через удари по Харкову: дані Терехова і Синєгубова
Один із ворожих ударів по Харкову прийшовся по підприємству, яке займається друком.
Внаслідок вибуху сталося загоряння цеху з папером, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, загинула одна людина, шестеро поранених, місцезнаходження ще трьох неможливо встановити через велику пожежу.
Пізніше мер повідомив, що на місці ще одного удару ворожої ракети виявлено тіло ще одного загиблого. Ще одна людина поранена – забрала швидка.
Нагадаємо, перший потужний вибух у Харкові пролунав близько 10:26. О 10:37 начальник ХОВА зазначив, що окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Харкову. Проте станом на 10:40 мер та городяни нарахували вже близько десятка вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про п’ятьох постраждалих у Харкові, двох у Золочеві та двох у Люботині. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом РФ були транспортна інфраструктура, також один із підрозділів комунального підприємства.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблий, Снегубов, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 11:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один із ворожих ударів по Харкову прийшовся по підприємству, яке займається друком.".