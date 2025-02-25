Погибший и раненый – россияне ударили FPV-дроном по машине на Харьковщине
Россияне из РСЗО обстреляли поселок Белый Колодец Чугуевского района, сообщила ХОВА.
Дополнено в 17:28: Автомобиль с погибшим копы обнаружили 25 февраля около 15:00 в поселке Белый Колодец. В сгоревшем внедорожнике находилось тело человека, сообщили в Нацполиции.
Полицейские установили, что погибший – 62-летний житель села Волоховка, временно проживавший в Харькове.
Утром около 05:00 мужчина вместе с 53-летним знакомым отправились в село, чтобы проверить хозяйство. Возвращаясь, на выезде из поселка Белый Колодец их атаковал FPV-дрон.
В результате обстрела 62-летний мужчина получил смертельные ранения, а его знакомый был ранен, его госпитализировали.
17:05
«Один из боеприпасов попал в гражданское авто. От полученных травм погиб один человек. Еще один получил ранения», — рассказали в ХОВА.
В Харькове около 23 часов вечера 24 февраля звучали взрывы. КАБы ударили по Дергачам и Слатино, есть раненые.
Читайте также: Теплее нормы, осадков будет меньше: прогноз на март в Харькове и области
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авто, Белый Колодязь, загиблий, обстрел, погибший, поранений, россияне;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Погибший и раненый – россияне ударили FPV-дроном по машине на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 17:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне из РСЗО обстреляли поселок Белый Колодец Чугуевского района, сообщила ХОВА.".