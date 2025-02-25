Погибший и раненый – россияне ударили FPV-дроном по машине на Харьковщине

Россияне из РСЗО обстреляли поселок Белый Колодец Чугуевского района, сообщила ХОВА.

Дополнено в 17:28: Автомобиль с погибшим копы обнаружили 25 февраля около 15:00 в поселке Белый Колодец. В сгоревшем внедорожнике находилось тело человека, сообщили в Нацполиции.

Полицейские установили, что погибший – 62-летний житель села Волоховка, временно проживавший в Харькове.

Утром около 05:00 мужчина вместе с 53-летним знакомым отправились в село, чтобы проверить хозяйство. Возвращаясь, на выезде из поселка Белый Колодец их атаковал FPV-дрон.

В результате обстрела 62-летний мужчина получил смертельные ранения, а его знакомый был ранен, его госпитализировали.

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«Один из боеприпасов попал в гражданское авто. От полученных травм погиб один человек. Еще один получил ранения», — рассказали в ХОВА.

В Харькове около 23 часов вечера 24 февраля звучали взрывы. КАБы ударили по Дергачам и Слатино, есть раненые.