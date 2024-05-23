Шість залізничників поранені через удари по Харкову та області – УЗ

Армія РФ атакувала залізничну інфраструктуру Харківщини, повідомляють в АТ «Укрзалізниця».

«Наразі маємо підтвердження влучання по декількох наших обʼєктах у місті та області. Під час «прильотів» працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надана медична допомога. На щастя, без жертв», – йдеться у повідомленні.

В УЗ зазначили, що поїзди продовжують курсувати за графіком.

Нагадаємо, перший потужний вибух у Харкові пролунав близько 10:26. О 10:37 начальник ХОВА зазначив, що окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Харкову. Проте станом на 10:40 мер та городяни нарахували вже близько десятка вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про п’ятьох постраждалих у Харкові, двох у Золочеві та двох у Люботині. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом РФ були транспортна інфраструктура, також один із підрозділів комунального підприємства. Ще один удар РФ завдала по підприємству, яке займається друком. Голова ХОВА Олег Синегубов попередньо повідомив, що “це всі були ракетні удари”. Терехов попередив про загрозу повторних ударів. За останніми даними ХОВА, було відомо про 16 поранених та 6 загиблих.