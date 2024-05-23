Live
  • Чт 23.05.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 39.83
  • EUR 43.11

Шість залізничників поранені через удари по Харкову та області – УЗ

Суспільство 13:23   23.05.2024
Вікторія Яковенко
Шість залізничників поранені через удари по Харкову та області – УЗ Фото: АТ “Укрзалізниця”

Армія РФ атакувала залізничну інфраструктуру Харківщини, повідомляють в АТ «Укрзалізниця».

«Наразі маємо підтвердження влучання по декількох наших обʼєктах у місті та області. Під час «прильотів» працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надана медична допомога. На щастя, без жертв», – йдеться у повідомленні.

В УЗ зазначили, що поїзди продовжують курсувати за графіком.

Нагадаємо, перший потужний вибух у Харкові пролунав близько 10:26. О 10:37 начальник ХОВА зазначив, що окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Харкову. Проте станом на 10:40 мер та городяни нарахували вже близько десятка вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про п’ятьох постраждалих у Харкові, двох у Золочеві та двох у Люботині. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом РФ були транспортна інфраструктура, також один із підрозділів комунального підприємства. Ще один удар РФ завдала по підприємству, яке займається друком. Голова ХОВА Олег Синегубов попередньо повідомив, що “це всі були ракетні удари”. Терехов попередив про загрозу повторних ударів. За останніми даними ХОВА, було відомо про 16 поранених та 6 загиблих.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Масована ракетна атака на Харків і Люботин: вже сім загиблих, наслідки (фото)
Масована ракетна атака на Харків і Люботин: вже сім загиблих, наслідки (фото)
23.05.2024, 13:52
Кількість загиблих зросла – Терехов попередив про загрозу повторних ударів
Кількість загиблих зросла – Терехов попередив про загрозу повторних ударів
23.05.2024, 12:36
Медики змогли вберегти одну ногу водію тролейбуса з Харкова – Терехов
Медики змогли вберегти одну ногу водію тролейбуса з Харкова – Терехов
22.05.2024, 20:00
Стать шостого загиблого у Харкові встановлюють – Фільчаков (відео)
Стать шостого загиблого у Харкові встановлюють – Фільчаков (відео)
23.05.2024, 13:37
Шість залізничників поранені через удари по Харкову та області – УЗ
Шість залізничників поранені через удари по Харкову та області – УЗ
23.05.2024, 13:23
Терехов повідомив, куди вдарили в Харкові ракети 23 травня (оновлено)
Терехов повідомив, куди вдарили в Харкові ракети 23 травня (оновлено)
23.05.2024, 11:19

Новини за темою:

17:08
Допомагали перекидати ешелони рф на Харківщину. СБУ впіймала зрадників

Ви читали новину: «Шість залізничників поранені через удари по Харкову та області – УЗ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 13:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ атакувала залізничну інфраструктуру Харківщини, повідомляють в АТ «Укрзалізниця».".