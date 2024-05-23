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Шесть железнодорожников ранены из-за ударов по Харькову и области — УЗ

Общество 13:23   23.05.2024
Виктория Яковенко
Шесть железнодорожников ранены из-за ударов по Харькову и области — УЗ Фото: АТ «Укрзалізниця»

Армия РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру Харьковщины, сообщают в АО «Укрзалізниця».

«Сейчас есть подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе и области. Во время «прилетов» работники находились в укрытии. По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения. Им оказана медицинская помощь. К счастью, без жертв», – говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что поезда продолжают курсировать по графику.

Напомним, первый мощный взрыв в Харькове раздался около 10:26В 10:37 начальник ХОВА отметил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову. Однако по состоянию на 10:40 мэр и горожане насчитали уже около десятка взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших в Харькове, двух в Золочеве и двух в Люботине. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом РФ были транспортная инфраструктура, также одно из подразделений коммунального предприятия. Еще один удар РФ нанесла по предприятию, которое занимается печатью. Глава ХОВА Олег Синегубов предварительно сообщил, что «это все были ракетные удары». Терехов предупредил об угрозе повторных ударов. По последним данным ХОВА, было известно о 16 раненых и 6 погибших.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 13:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру Харьковщины, сообщают в АО «Укрзалізниця».".