Под завалами могут быть люди: возросло количество раненых в Харькове

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в результате ракетного удара по Харькову погибли пять человек, пострадали еще 13. Глава ХОВА Олег Синегубов позже отметил, что ранены 16 человек.

«23 мая около 10:30 оккупанты попали по гражданскому предприятию Харькова. Произошло возгорание производственного цеха. Пять граждан получили несовместимые с жизнью травмы. Еще 13 человек предоставляется медицинская помощь», — отметили в полиции.

Правоохранители также сообщают, что под завалами, вероятно, могут находиться два человека. Продолжается разбор завалов и поиск пострадавших.

По словам главы облуправления Нацполиции Владимира Тимошко, РФ ударила ракетами С-300 или С-400.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Напомним, первый мощный взрыв в Харькове раздался около 10:26. В 10:37 начальник ХОВА отметил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову. Однако по состоянию на 10:40 мэр и горожане насчитали уже около десятка взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших в Харькове, двух в Золочеве и двух в Люботине. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом РФ были транспортная инфраструктура, также одно из подразделений коммунального предприятия. Еще один удар РФ нанесла по предприятию, которое занимается печатью. Глава ХОВА Олег Синегубов предварительно сообщил, что «это все были ракетные удары». Терехов предупредил об угрозе повторных ударов.