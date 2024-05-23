Під завалами можуть бути люди: зросла кількість поранених у Харкові
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, внаслідок ракетного удару по Харкову загинули п’ять людей, постраждали ще 13. Голова ХОВА Олег Синєгубов пізніше зазначив, що поранені 16 осіб.
«23 травня близько 10:30 окупанти поцілили по цивільному підприємству Харкова. Сталося загоряння виробничого цеху. П’ять громадян отримали несумісні з життям травми. Ще 13 особам надається медична допомога», – зазначили у поліції.
Правоохоронці також повідомляють, що під завалами, ймовірно, можуть перебувати двоє людей. Триває розбір завалів та пошук постраждалих.
За словами очільника облуправління Нацполіції Володимира Тимошка, РФ вдарила ракетами С-300 або С-400.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Нагадаємо, перший потужний вибух у Харкові пролунав близько 10:26. О 10:37 начальник ХОВА зазначив, що окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Харкову. Проте станом на 10:40 мер та городяни нарахували вже близько десятка вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про п’ятьох постраждалих у Харкові, двох у Золочеві та двох у Люботині. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом РФ були транспортна інфраструктура, також один із підрозділів комунального підприємства. Ще один удар РФ завдала по підприємству, яке займається друком. Голова ХОВА Олег Синегубов попередньо повідомив, що “це всі були ракетні удари”. Терехов попередив про загрозу повторних ударів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: завали, поліція, поранені, пострадали, сінєгубов, удары, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 12:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, внаслідок ракетного удару по Харкову загинули п’ять людей, постраждали ще 13. Голова ХОВА Олег Синєгубов пізніше зазначив, що поранені 16 осіб.".