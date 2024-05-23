Кількість загиблих зросла – Терехов попередив про загрозу повторних ударів
За оновленими даними мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок ударів по Харкову 23 травня загинули п’ять людей, ще дев’ять – отримали поранення.
Тим часом голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляє про шістьох загиблих та одинадцять поранених.
«Ворог вранці завдав ударів по Харкову і по передмістю. Було приблизно 15 ракет, це балістика, попередньо. Зруйнована типографія, де вироблялись книжки. Були вибухи і руйнації по нашому комунальному підприємству, і по об’єкту транспортною інфраструктури міста», – зазначив мер в етері нацмарафону.
Терехов також попередив про загрозу повторних ударів.
«І ми маємо не один приклад, коли після того, як працівники ДСНС, комунальники приїжджають до місця удару, щоб допомогти людям, цинічно ворог влучає у ті ж місця, де були «прильоти». Потрібно бути дуже обережними, ми працюємо над тим, щоб не одразу виїжджали, щоб бачити ту небезпеку, яка є», – сказав мер.
Нагадаємо, перший потужний вибух у Харкові пролунав близько 10:26. О 10:37 начальник ХОВА зазначив, що окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Харкову. Проте станом на 10:40 мер та городяни нарахували вже близько десятка вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про п’ятьох постраждалих у Харкові, двох у Золочеві та двох у Люботині. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом РФ були транспортна інфраструктура, також один із підрозділів комунального підприємства. Ще один удар РФ завдала по підприємству, яке займається друком. Голова ХОВА Олег Синегубов попередньо повідомив, що “це всі були ракетні удари”.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: погибли, ракети, ранены, терехов, удар, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Кількість загиблих зросла – Терехов попередив про загрозу повторних ударів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 12:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За оновленими даними мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок ударів по Харкову 23 травня загинули п’ять людей, ще дев’ять – отримали поранення.".