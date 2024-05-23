Кількість загиблих зросла – Терехов попередив про загрозу повторних ударів

За оновленими даними мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок ударів по Харкову 23 травня загинули п’ять людей, ще дев’ять – отримали поранення.

Тим часом голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляє про шістьох загиблих та одинадцять поранених.

«Ворог вранці завдав ударів по Харкову і по передмістю. Було приблизно 15 ракет, це балістика, попередньо. Зруйнована типографія, де вироблялись книжки. Були вибухи і руйнації по нашому комунальному підприємству, і по об’єкту транспортною інфраструктури міста», – зазначив мер в етері нацмарафону.

Терехов також попередив про загрозу повторних ударів.

«І ми маємо не один приклад, коли після того, як працівники ДСНС, комунальники приїжджають до місця удару, щоб допомогти людям, цинічно ворог влучає у ті ж місця, де були «прильоти». Потрібно бути дуже обережними, ми працюємо над тим, щоб не одразу виїжджали, щоб бачити ту небезпеку, яка є», – сказав мер.

Нагадаємо, перший потужний вибух у Харкові пролунав близько 10:26. О 10:37 начальник ХОВА зазначив, що окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Харкову. Проте станом на 10:40 мер та городяни нарахували вже близько десятка вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про п’ятьох постраждалих у Харкові, двох у Золочеві та двох у Люботині. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом РФ були транспортна інфраструктура, також один із підрозділів комунального підприємства. Ще один удар РФ завдала по підприємству, яке займається друком. Голова ХОВА Олег Синегубов попередньо повідомив, що “це всі були ракетні удари”.