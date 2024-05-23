Количество погибших возросло – Терехов предупредил об угрозе повторных ударов

По обновленным данным мэра Харькова Игоря Терехова, в результате ударов по Харькову 23 мая погибли пять человек, еще девять получили ранения.

Тем временем глава ХОВА Олег Синегубов сообщает о шести погибших и одиннадцати раненых.

«Враг утром нанес удары по Харькову и пригороду. Было примерно 15 ракет, это баллистика, предварительно. Разрушена типография, где производились книги. Были взрывы и разрушения по нашему коммунальному предприятию и по объекту транспортной инфраструктуры города», – отметил мэр в эфире нацмарафона.

Терехов также предупредил об угрозе повторных ударов.

«И мы имеем не один пример, когда после того, как работники ГСЧС, коммунальщики приезжают к месту удара, чтобы помочь людям, цинично враг попадает в те же места, где были «прилеты». Нужно быть очень осторожными, мы работаем над тем, чтобы не сразу выезжали, чтобы видеть опасность, которая есть», — сказал мэр.

Напомним, первый мощный взрыв в Харькове раздался около 10:26. В 10:37 начальник ХОВА отметил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову. Однако по состоянию на 10:40 мэр и горожане насчитали уже около десятка взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших в Харькове, двух в Золочеве и двух в Люботине. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом РФ были транспортная инфраструктура, также одно из подразделений коммунального предприятия. Еще один удар РФ нанесла по предприятию, которое занимается печатью. Глава ХОВА Олег Синегубов предварительно сообщил, что «это все были ракетные удары».