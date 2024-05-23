Пол шестого погибшего в Харькове устанавливают – Фильчаков (видео)

Три женщины и двое мужчин погибли в Харькове в результате массированных ракетных атак россиян, кем был шестой погибший — устанавливают, рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

«В Основянском районе две ракеты, по предварительным данным типа С-300, попали непосредственно в типографию, в результате чего в настоящее время погибли 6 гражданских лиц. Что касается погибших, то из них трое – это женщины, двое – мужчин. Пол шестого погибшего сейчас устанавливают из-за того, что обнаружили только фрагменты тела», — рассказал Фильчаков.

16 гражданских лиц получили ранения разной степени тяжести. Все они – работники предприятия, отметил руководитель Харьковской областной прокуратуры.

«Это крупное предприятие, типография, абсолютно гражданское, никаких военных объектов ни здесь, ни рядом нет. На предприятии при ударе находились более 50 работников. Один удар был непосредственно в цех, где работали люди, и эти шесть погибших оказались в эпицентре удара. Еще две ракеты ударили вблизи этого предприятия», – рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

23 мая, начиная с 10:30, российская армия нанесла серию ракетных ударов по Харькову и Люботину. Зафиксировано попадание около 15 ракет. По данным внешнего контроля, система ПВО зафиксировала 12 выходов ракет с территории Белгородской области.

Три ракеты попали в центральную часть города Люботин Харьковского района, еще 9 ракет попали в Холодногорском и Основянском районах Харькова.

В Люботине удары оккупантов пришлись по центральной части города: получили повреждения парк, автомобили, магазины.

Напомним, первый мощный взрыв в Харькове раздался около 10:26. В 10:37 начальник ХОВА отметил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову. Однако по состоянию на 10:40 мэр и горожане насчитали уже около десятка взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших в Харькове, двух в Золочеве и двух в Люботине. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом РФ были транспортная инфраструктура, также одно из подразделений коммунального предприятия. Еще один удар РФ нанесла по предприятию, которое занимается печатью. Глава ХОВА Олег Синегубов предварительно сообщил, что «это все были ракетные удары». Терехов предупредил об угрозе повторных ударов. По последним данным ХОВА, было известно о 16 раненых и 6 погибших.