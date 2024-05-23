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Ракетная атака на Харьков и Люботин: уже семь погибших, последствия (фото)

Происшествия 13:52   23.05.2024
Виктория Яковенко
Ракетная атака на Харьков и Люботин: уже семь погибших, последствия (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Количество погибших в результате ракетных ударов по Харькову возросло до семи.

Глава ХОВА Олег Синегубов показал последствия удара по Основянскому району Харькова.

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Фото: Олег Синегубов

По данным Харьковской областной прокуратуры, 23 мая, начиная с 10:30, РФ нанесла серию ракетных ударов по Харькову и Люботину.

🔹В Основянском районе Харькова вражеские ракеты попали по территории типографии. Произошел масштабный пожар. Семь человек погибли, еще 16 – травмированы. Все пострадавшие – работники предприятия. Продолжается разбор завалов.

🔹В Холодногорском районе также повреждены объекты транспортной инфраструктуры.

🔹В Люботине удары оккупантов пришлись по центральной части города: получили повреждения парк, автомобили, магазины и объекты транспортной инфраструктуры. Сейчас известно о семи раненых.

Предварительно, враг атаковал регион около 15 ракет типа С-300 и С-400. Удары были нанесены с территории Белгородской области.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, первый мощный взрыв в Харькове раздался около 10:26В 10:37 начальник ХОВА отметил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову. Однако по состоянию на 10:40 мэр и горожане насчитали уже около десятка взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших в Харькове, двух в Золочеве и двух в Люботине. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом РФ были транспортная инфраструктура, также одно из подразделений коммунального предприятия. Еще один удар РФ нанесла по предприятию, которое занимается печатью. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что зафиксировано попадание около 15 ракет в Харькове и Люботине.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 13:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество погибших в результате ракетных ударов по Харькову возросло до семи.".