Лос-Анджелес в дыму: харьковчанка с места масштабных пожаров в Америке

Лесные пожары в Америке, в Калифорнии, начались 7 января. На данный момент известно сразу о нескольких очагах возгорания – ликвидировать их пока что не удается.

О том, что происходит в Лос-Анджелесе, рассказала харьковская журналистка Кристина Загребельная. Девушка проживает в Лос-Анжелесе, Калифорния.

«Ветер сильный поднимается и это создает проблему с тушением пожаров. Потому что не могут поднимать вертолеты. Поэтому как-то так: проживая в Калифорнии, нужно готовиться к двум вещам – это или землетрясения – иметь тревожный чемоданчик с собой. Или такие вот пожары, которые происходят каждый год. Не каждый год происходят такие масштабные, но горит Калифорния каждый год», – рассказала Загребельная.

На данный момент известно о пяти погибших, более 30 тысяч людей – эвакуировались. Огонь полностью уничтожил около тысячи зданий, еще примерно 30 тысяч – под угрозой.

Изначально огонь охватил престижный район Пасифик-Палисейдс, расположенный между Санта-Моникой и Малибу, где живут известные голливудские звезды. Площадь возгорания составила 1 173 гектара – вследствие возгорания там сгорели десятки зданий. В частности, сообщают о том, что полностью выгорел дом актрисы и телеведущей Пэрис Хилтон, а также комика Билли Кристала. И пока пожарные пытались потушить два основных очага возгорания, возник еще один – на Голливудских холмах. Огонь уже пылает в районе Пелисейдс, Итон, Херст и Вудли.

