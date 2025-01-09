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Лос-Анджелес в дыму: харьковчанка с места масштабных пожаров в Америке

Мир 11:29   09.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Лос-Анджелес в дыму: харьковчанка с места масштабных пожаров в Америке Фото: https://x.com/EricZerkel/status/1876974801455046917/photo/2

Лесные пожары в Америке, в Калифорнии, начались 7 января. На данный момент известно сразу о нескольких очагах возгорания – ликвидировать их пока что не удается. 

О том, что происходит в Лос-Анджелесе, рассказала харьковская журналистка Кристина Загребельная. Девушка проживает в Лос-Анжелесе, Калифорния.

«Ветер сильный поднимается и это создает проблему с тушением пожаров. Потому что не могут поднимать вертолеты. Поэтому как-то так: проживая в Калифорнии, нужно готовиться к двум вещам – это или землетрясения – иметь тревожный чемоданчик с собой. Или такие вот пожары, которые происходят каждый год. Не каждый год происходят такие масштабные, но горит Калифорния каждый год», – рассказала Загребельная.

Видео: Кристина Загребельная

На данный момент известно о пяти погибших, более 30 тысяч людей – эвакуировались. Огонь полностью уничтожил около тысячи зданий, еще примерно 30 тысяч – под угрозой.

Америка, Калифорния
Фото: https://x.com/denisedwheeler/status/1877170198232346965/photo/1

Изначально огонь охватил престижный район Пасифик-Палисейдс, расположенный между Санта-Моникой и Малибу, где живут известные голливудские звезды. Площадь возгорания составила 1 173 гектара – вследствие возгорания там сгорели десятки зданий. В частности, сообщают о том, что полностью выгорел дом актрисы и телеведущей Пэрис Хилтон, а также комика Билли Кристала. И пока пожарные пытались потушить два основных очага возгорания, возник еще один – на Голливудских холмах. Огонь уже пылает в районе Пелисейдс, Итон, Херст и Вудли.

 

Без электроснабжения остались около миллиона людей, воды для тушения пожаров не хватает, а президент Джо Байден объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия. Это позволит выделить финансирование для пострадавших от пожаров, а также – на покрытие некоторых расходов, возникших из-за разрушений.

Видео: Кристина Загребельная

Что стало причиной возгораний – неизвестно. Власти пытаются установить причину пожаров, одна из версий – поджог. Говорить об убытках, которые понесет страна из-за пожаров, также пока рано – окончательный вердикт специалисты смогут вынести только после того, как спасатели потушат все возгорания. Однако, по предварительным оценкам AccuWeather Inc., речь идет о 52-57 миллиардах долларов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 11:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лесные пожары в Америке, в Калифорнии начались 7 января. На данный момент известно сразу о нескольких очагах возгорания – ликвидировать их пока что не удается. ".