Лос-Анджелес в дыму: харьковчанка с места масштабных пожаров в Америке
Лесные пожары в Америке, в Калифорнии, начались 7 января. На данный момент известно сразу о нескольких очагах возгорания – ликвидировать их пока что не удается.
О том, что происходит в Лос-Анджелесе, рассказала харьковская журналистка Кристина Загребельная. Девушка проживает в Лос-Анжелесе, Калифорния.
«Ветер сильный поднимается и это создает проблему с тушением пожаров. Потому что не могут поднимать вертолеты. Поэтому как-то так: проживая в Калифорнии, нужно готовиться к двум вещам – это или землетрясения – иметь тревожный чемоданчик с собой. Или такие вот пожары, которые происходят каждый год. Не каждый год происходят такие масштабные, но горит Калифорния каждый год», – рассказала Загребельная.
Видео: Кристина Загребельная
На данный момент известно о пяти погибших, более 30 тысяч людей – эвакуировались. Огонь полностью уничтожил около тысячи зданий, еще примерно 30 тысяч – под угрозой.
Изначально огонь охватил престижный район Пасифик-Палисейдс, расположенный между Санта-Моникой и Малибу, где живут известные голливудские звезды. Площадь возгорания составила 1 173 гектара – вследствие возгорания там сгорели десятки зданий. В частности, сообщают о том, что полностью выгорел дом актрисы и телеведущей Пэрис Хилтон, а также комика Билли Кристала. И пока пожарные пытались потушить два основных очага возгорания, возник еще один – на Голливудских холмах. Огонь уже пылает в районе Пелисейдс, Итон, Херст и Вудли.
PALISADES FIRE | 2921 acres 0% containment. Extreme fire behavior, short & long-range spotting, continues to challenge firefighting efforts for the Palisades Fire. Winds gusts up to 60 MPH are expected to continue through Thursday. pic.twitter.com/QHKIh6u6FD
— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) January 8, 2025
This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they’re in, and there’s another person and a dog. I have no idea why they didn’t evacuate or what happened to them. Let’s hope they’re okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl
— Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025
Без электроснабжения остались около миллиона людей, воды для тушения пожаров не хватает, а президент Джо Байден объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия. Это позволит выделить финансирование для пострадавших от пожаров, а также – на покрытие некоторых расходов, возникших из-за разрушений.
Видео: Кристина Загребельная
Что стало причиной возгораний – неизвестно. Власти пытаются установить причину пожаров, одна из версий – поджог. Говорить об убытках, которые понесет страна из-за пожаров, также пока рано – окончательный вердикт специалисты смогут вынести только после того, как спасатели потушат все возгорания. Однако, по предварительным оценкам AccuWeather Inc., речь идет о 52-57 миллиардах долларов.
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- Категории: Мир, Общество, Происшествия; Теги: Америка, байден, лесные пожары;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 11:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лесные пожары в Америке, в Калифорнии начались 7 января. На данный момент известно сразу о нескольких очагах возгорания – ликвидировать их пока что не удается. ".