Фото обстреляного Чугуева опубликовали в прокуратуре: чим били по городу
Фото, на которых видны последствия обстрелов в Чугуеве показали в Харьковской областной прокуратуре.
По данным правоохранителей, оккупанты атаковали город утром, около 04:40. По жилому кварталу ударили два беспилотника типа «Герань-2».
«Повреждены многоквартирные дома, автомобили и здание лицея. К счастью, обошлось без пострадавших», – добавили в прокуратуре.
Ранее мэр Чугуева Галина Минаева сообщала, что вследствие обстрела в городе поврежден участок семейного врача. Также по ее информации, в городе четыре человека получили ранения.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прокуратура, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 09:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото, на которых видны последствия обстрелов в Чугуеве показали в Харьковской областной прокуратуре.".