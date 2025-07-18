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Фото обстреляного Чугуева опубликовали в прокуратуре: чим били по городу

Происшествия 09:35   18.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Фото обстреляного Чугуева опубликовали в прокуратуре: чим били по городу

Фото, на которых видны последствия обстрелов в Чугуеве показали в Харьковской областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, оккупанты атаковали город утром, около 04:40. По жилому кварталу ударили два беспилотника типа «Герань-2».

«Повреждены многоквартирные дома, автомобили и здание лицея. К счастью, обошлось без пострадавших», – добавили в прокуратуре.

Ранее мэр Чугуева Галина Минаева сообщала, что вследствие обстрела в городе поврежден участок семейного врача. Также по ее информации, в городе четыре человека получили ранения.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 09:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото, на которых видны последствия обстрелов в Чугуеве показали в Харьковской областной прокуратуре.".