Фото обстреляного Чугуева опубликовали в прокуратуре: чим били по городу

Фото, на которых видны последствия обстрелов в Чугуеве показали в Харьковской областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, оккупанты атаковали город утром, около 04:40. По жилому кварталу ударили два беспилотника типа «Герань-2».

«Повреждены многоквартирные дома, автомобили и здание лицея. К счастью, обошлось без пострадавших», – добавили в прокуратуре.

Ранее мэр Чугуева Галина Минаева сообщала, что вследствие обстрела в городе поврежден участок семейного врача. Также по ее информации, в городе четыре человека получили ранения.