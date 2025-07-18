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Фото обстріляного Чугуєва опублікували в прокуратурі: чим били по місту

Події 09:35   18.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото обстріляного Чугуєва опублікували в прокуратурі: чим били по місту

Фото, на яких видно наслідки обстрілів у Чугуєві, показали у Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, окупанти атакували місто вранці, близько 04:40. По житловому кварталу вдарили два безпілотники типу “Герань-2”.

Пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобілі та будівлю ліцею. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – додали у прокуратурі.

Раніше мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомляла, що внаслідок обстрілу в місті пошкоджена ділянка сімейного лікаря. Також за її інформацією, у місті чотири людини отримали поранення.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 09:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото, на яких видно наслідки обстрілів у Чугуєві, показали у Харківській обласній прокуратурі.".