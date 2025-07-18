Фото обстріляного Чугуєва опублікували в прокуратурі: чим били по місту
Фото, на яких видно наслідки обстрілів у Чугуєві, показали у Харківській обласній прокуратурі.
За даними правоохоронців, окупанти атакували місто вранці, близько 04:40. По житловому кварталу вдарили два безпілотники типу “Герань-2”.
“Пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобілі та будівлю ліцею. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – додали у прокуратурі.
Раніше мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомляла, що внаслідок обстрілу в місті пошкоджена ділянка сімейного лікаря. Також за її інформацією, у місті чотири людини отримали поранення.
Читайте також: В Ізюмі поранений хлопець, повністю зруйнована адмінбудівля – деталі ударів
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, прокуратура, Чугуїв;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Фото обстріляного Чугуєва опублікували в прокуратурі: чим били по місту»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 09:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото, на яких видно наслідки обстрілів у Чугуєві, показали у Харківській обласній прокуратурі.".