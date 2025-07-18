Фото обстріляного Чугуєва опублікували в прокуратурі: чим били по місту

Фото, на яких видно наслідки обстрілів у Чугуєві, показали у Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, окупанти атакували місто вранці, близько 04:40. По житловому кварталу вдарили два безпілотники типу “Герань-2”.

“Пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобілі та будівлю ліцею. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – додали у прокуратурі.

Раніше мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомляла, що внаслідок обстрілу в місті пошкоджена ділянка сімейного лікаря. Також за її інформацією, у місті чотири людини отримали поранення.