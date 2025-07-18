Выезжают ли из Харькова люди, сообщил Терехов (видео)

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, несмотря на обстрелы, люди из города не уезжают. В Харькове находятся 1,3 млн человек, эта цифра не меняется в последнее время.

«Напротив, очень много людей приезжают в Харьков. Это вполне понятно, потому что лето. И очень многие горожане, вынужденно находящиеся в других местах, приезжают в Харьков на день-два, неделю. Находятся в Харькове, видят Харьков, гуляют по Харькову», – рассказал городской голова в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Украинской правде» сообщал, что для подсчета количества людей в городе используют биллинг телефонных звонков и количество проданного хлеба.