Выезжают ли из Харькова люди, сообщил Терехов (видео)
По данным мэра Харькова Игоря Терехова, несмотря на обстрелы, люди из города не уезжают. В Харькове находятся 1,3 млн человек, эта цифра не меняется в последнее время.
«Напротив, очень много людей приезжают в Харьков. Это вполне понятно, потому что лето. И очень многие горожане, вынужденно находящиеся в других местах, приезжают в Харьков на день-два, неделю. Находятся в Харькове, видят Харьков, гуляют по Харькову», – рассказал городской голова в эфире нацмарафона.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Украинской правде» сообщал, что для подсчета количества людей в городе используют биллинг телефонных звонков и количество проданного хлеба.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: виїзд, выезд, Игорь Терехов, лето, население, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным мэра Харькова Игоря Терехова, несмотря на обстрелы, люди из города не уезжают. В Харькове находятся 1,3 млн человек, эта цифра не меняется в последнее время.".