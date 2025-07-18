Чи почали з Харкова виїжджати люди, повідомив Терехов (відео)
За даними мера Харкова Ігоря Терехова, попри обстріли люди із міста не виїжджають. У Харкові перебувають 1,3 млн людей, ця цифра не змінюється останнім часом.
«Навпаки, дуже багато людей приїжджають до Харкова. Це цілком зрозуміло, бо літо. І дуже багато містян, які вимушено перебувають в інших місцях, приїжджають до Харкова на день-два, тиждень. Перебувають у Харкові, бачать Харків, гуляють по Харкову», – розповів міський голова в етері нацмарафону.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю «Українській правді» повідомляв, що для підрахунку кількості людей у місті використовують білінг телефонних дзвінків і кількість проданого хліба.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 12:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними мера Харкова Ігоря Терехова, попри обстріли люди із міста не виїжджають. У Харкові перебувають 1,3 млн людей, ця цифра не змінюється останнім часом.".