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Чи почали з Харкова виїжджати люди, повідомив Терехов (відео)

Суспільство 12:34   18.07.2025
Вікторія Яковенко
Чи почали з Харкова виїжджати люди, повідомив Терехов (відео)

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, попри обстріли люди із міста не виїжджають. У Харкові перебувають 1,3 млн людей, ця цифра не змінюється останнім часом.

«Навпаки, дуже багато людей приїжджають до Харкова. Це цілком зрозуміло, бо літо. І дуже багато містян, які вимушено перебувають в інших місцях, приїжджають до Харкова на день-два, тиждень. Перебувають у Харкові, бачать Харків, гуляють по Харкову», – розповів міський голова в етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю «Українській правді» повідомляв, що для підрахунку кількості людей у місті використовують білінг телефонних дзвінків і кількість проданого хліба.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Чи почали з Харкова виїжджати люди, повідомив Терехов (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 12:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними мера Харкова Ігоря Терехова, попри обстріли люди із міста не виїжджають. У Харкові перебувають 1,3 млн людей, ця цифра не змінюється останнім часом.".