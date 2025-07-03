Терехов: скільки людей зараз у Харкові та хто допомагає місту
Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю «Українській правді» повідомив, хто допоміг місту уникнути блекаутів.
Наразі у Харкові живе 1 мільйон триста тисяч мешканців, повідомив міський голова Ігор Терехов. Для підрахунку кількості людей у місті використовують білінг телефонних дзвінків і кількість проданого хліба.
Також журналістка поцікавилася, чому під час блекаутів у Харкові світла було більше, ніж у Києві.
«Так сталося, що ми будували свій енергетичний острів, і будуємо. Нам важко. Я не можу казати, що ми його побудували на 100%, не можу розкривати деякі таємниці. Але я дуже вдячний сьогодні всім нашим комунальним службам, і, до речі, «Харківобленерго», і «Міськгазу», бо ми разом зробили. І дуже вдячний нашим міжнародним партнерам, і USAID, і уряду Чехії, і Німеччині, місту Нюрнберг, і іншим нашим міжнародним фінансовим партнерам, таким як і Світовий банк, і ЕБРР, і ЄІБ», – розповів Ігор Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, жители, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 20:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю «Українській правді» повідомив, хто допоміг місту уникнути блекаутів.".