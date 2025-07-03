Терехов: про безкоштовний проїзд у Харкові та чому майже немає приватників 📹

Мер Харкова Ігор Терехов заявляє: у місті практично немає приватних перевізників. І в планах обласного центру – наростити базу міського громадського транспорту.

«У нас є те, що весь транспорт – у нашій комунальній власності. Якщо взяти Київ, чи інші міста – там є приватні партнери, які здійснюють перевезення. Ми закупили до війни автобуси, і зараз теж, є певні програми, не буду розкривати. Але хочу сказати, що для нас було дуже важливо, щоб транспорт був міський, комунальний», – підкреслив Терехов в інтерв’ю «Українській правді».

Міський голова також відповів, чому в місті проїзд досі залишається безкоштовним. Зокрема, Терехов нагадав дані щодо суми, яку економить харківська сім’я за місяць завдяки цьому.

«Коли кожна родина економить щомісяця 3-4 тисячі грн на це, а витрачає їх на ліки, чи на продукти харчування, чи просто відкладає, щоб діти поїхали на канікули літні, то це ми будемо робити. А є люди у яких немає коштів. А є 206 тисяч переселенців з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Який коштовний проїзд зараз можливий?», – зазначив мер Харкова.

Терехов також розповів: у деяких містах ЄС є безкоштовний проїзд для жителів. І, як повідомив міський голова, має мрію, що у Харкові їздитимуть безплатно і після закінчення війни.

Відео: “Українська правда”

Нагадаємо, депутат Харківської міськради та керівник антикорупційного центру Дмитро Булах в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловлював незгоду з концепцією безплатного транспорту в Харкові. Його пропозиція – запровадити в місті постійний квиток за 100 гривень на всі види транспорту.