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Безкоштовний проїзд у Харкові і відбудова – на що може вплинути режим економії

Політика 11:17   08.10.2026
Оксана Якушко
Безкоштовний проїзд у Харкові і відбудова – на що може вплинути режим економії

Наприкінці вересня прем’єр-міністр України Сергій Корецький офіційно заявив, що у країні зупиняється фінансування ремонтів і доброустрою парків і фонтанів, перекладання бруківки, а ще – будівництво. Причина – дефіцит держбюджету. Усі державні кошти перенаправили на потреби армії та соцвиплати.

Звісно, Кабмін не займається господарчими справами, це парафія місцевого самоврядування. Чи була ця заява декларативною і чи буде Кабмін застосувати до місцевої влади якісь важелі впливу, МГ «Об’єктив» розпитав політологиню Юлію Біденко.

Після реформи децентралізації місцева влада має доволі високий ступінь автономності щодо власних бюджетів, нагадує Юлія Біденко. Але міста отримують певні субвенції від держави, зокрема освітню.

«Я не думаю, що будуть застосовувати кулуарно-недемократичні методи від Кабінету міністрів щодо отримання цих коштів для організації освіти, зокрема – шкільної у містах. Але певне неофіційне погіршення стосунків між центральною та місцевою владою на цьому тлі може відбутися (якщо місцева влада продовжить перекладати бруківку і ремонтувати сквери – прим. ред.)», – зазначила політологиня.

Контроль щодо витрат з боку Кабміну буде здійснюватися неформально. І важелі впливу на місцеве самоврядування не стільки у Кабміну, скільки у президента набагато більші, ніж в умовах мирного існування.

Наприклад, у випадку, якщо місцева влада проігнорує задекларовані заборони на невиправдані витрати, можуть заморозити відбудову, яка фінансується за кошти держави і донорів, припустила Юлія Біденко. Адже фінансування відбудови тривалий час відбувалося без чітких критеріїв, які саме проєкти мають бути пріоритетними.

«Я думаю, що харківська влада все одно не відмовиться від свого потягу до естетизації міських просторів. У нас скоро буде Новий рік, Різдво. Я думаю, що певні роботи щодо доброустрою будуть, тим більше, що вони вже, якщо це стосується поточного року, заплановані у бюджеті. У мене набагато більше питань викликає продовження функціонування безплатного громадського транспорту, тому що все більше бюджетних коштів міста йде на це. Чи переглянуть безкоштовний проїзд у транспорті Харкова, покажуть наступні декілька місяців, коли міськрада буде приймати бюджет на 2027 рік», – підсумувала політологиня.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 11:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наприкінці вересня прем’єр-міністр України Сергій Корецький офіційно заявив, що у країні зупиняється фінансування ремонтів і доброустрою парків і фонтанів,".