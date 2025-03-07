Терехов: у Харкові працюють над тим, щоб зробити проїзд безплатним назавжди

Пріоритет для міської влади – щоб люди залишалися у Харкові, наголосив мер Ігор Терехов. З цією метою реалізовують низку соціальних ініціатив.

Головна з них, наголосив мер в інтерв’ю інтернет-виданню «TSN.ua», — це безплатний проїзд у муніципальному транспорті.

«Нам вдається утримати баланс бюджету. Сьогодні є декілька речей, які ми робимо як соціальний захист населення. Це, перш за все, безкоштовний проїзд. До речі, я дуже хочу, щоб ми зберегли безкоштовний проїзд назавжди для харків’ян. Ми зараз прораховуємо всі можливі варіанти. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб в нас були зацікавлені як у місті. У тому числі безкоштовний проїзд. Це фішка Харкова. Для харків’ян безкоштовний проїзд потрібно зберігати і ми будемо зберігати. Поки в нас є такі можливості. Ми працюємо над тим, щоб такі можливості в нас були», — сказав Терехов.

Ще одна складова соціальної підтримки під час війни, продовжив він, – це роздача всім охочим безплатних гарячих обідів – 46 тисяч порцій щодня за винятком неділі. Також у Харкові підприємці звільнені від сплати податків на нерухомість та землю, а ФОПи 4-ї групи – ще й від єдиного податку.

«Це обігові кошти наших підприємств, які працюють, які залишаються. І поки що ми зберігаємо це. Тобто для нас пріоритет – це те, щоб люди залишалися у місті. І все, що ми робимо, робиться для того, щоб люди відчували себе не так, як вони відчували до війни, це неможливо поки що, поки зберігається небезпека для людей. Але хоч потрошечку у них була частка мирного життя. І ми робимо. І зараз прикрашаємо місто до свята весни, свята жінок», – пояснив мер.

«Скільки б я не стимулював повертатися людей, якщо людина буде відчувати себе в небезпеці, вона не приїде. Але нам потрібно робити все для того, щоб люди бачили, що їм є куди повертатися. Щоб люди бачили, що місто не стагнує і розвивається. Що тут ради всім, хто буде повертатися», — додав Терехов.