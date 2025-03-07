Терехов про кінець війни та гарантії: «США будуть оберігати те, де заробляють»

Мер Харкова Ігор Терехов висловив переконання, що повномасштабна війна в Україні завершиться дипломатичним шляхом.

Про це він сказав в інтерв’ю “TSN.ua”. Кореспондентка інтернет-видання у спілкуванні з містянами поцікавилася, чи мають вони питання до мера. У всіх опитаних до Терехова питань не було, їх цікавило лише одне: «Коли закінчиться війна?»

«Моє глибоке переконання, що війна закінчиться дипломатичним шляхом, – прокоментував мер. – І ми бачимо останні події, намагання сьогодні і США, і особисто президента Трампа, і прем’єра європейської спільноти, і нашого президента закінчити війну. Головне, як закінчити, який підсумок війни, як буде надалі, який мир буде. Ми повинні зробити так дипломатичним шляхом, що мир буде стійкий на довгі роки, справедливий мир».

Зменшити ризики повномасштабного вторгнення військ РФ «2.0», на його думку, мають гарантії безпеки від світової спільноти.

«Різні гарантії безпеки можуть бути. У тому числі якщо брати перемовини щодо копалин, щодо інших таких знакових речей, то це теж буде гарантія. Це теж буде гарантія безумовна. Бо Сполучені Штати будуть оберігати те, де вони заробляють гроші. Ми чудово це розуміємо», – сказав мер.

Друга складова – потужне українське військо, озброєне за новітніми технологіями.

«Насправді ж бояться сильного, це ми чудово розуміємо. Якщо ми будемо потужні, сильні, єдині, що теж важливо, то всі не дуже будуть хотіти на нас нападати. Ну і, звісно, зброя нам необхідна. Новітніші технології, новітніша зброя. Цьому треба приділяти дуже велику увагу. Той досвід, який є сьогодні у нас, на жаль, сумний досвід, говорить, що Україні потрібна потужна армія. Я зараз не кажу за кількістю, я кажу за новітні технології, новітні озброєння, інтелект Збройних сил.», — зазначив Терехов.

На питання – чи мають росіяни й зараз сподівання захопити Харків – міський голова відповів, що на 100% неможливо сказати, чи є у них такий план.

«Була ж не одна спроба захопити Харків, починаючи з 2022 року. У 2024 році був у них невдалий наступ. У них мета, як на мене, захопити всю Україну взагалі. Не виключно Харків, Київ, Одеса, Дніпро чи інші міста. Насправді ж так. Але це ж їхнє питання, що вони хочуть. Головне, що ми хочемо та можемо. І поки стоять ЗСУ, поки ми налаштовані на те, що буде справедливий мир, поки ми відстоюємо інтереси нашої держави, ми непереможні», – сказав мер.