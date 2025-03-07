«Катастрофічні цифри» – Терехов про пошкоджені школи в Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив сумну статистику руйнувань закладів освіти в місті.
«За найактуальнішою статистикою, від початку повномасштабного вторгнення в Харкові було пошкоджено 270 комунальних закладів освіти – це 63% усього нашого освітнього фонду. І це катастрофічні цифри», – сказав мер під час зустрічі з директором відділу кредитування в державному секторі країн Східного партнерства Європейського інвестиційного банку Матео Рівеліні та його колегами.
Терехов підкреслив, що Харків – єдиний в Україні, де діти змушені навчатися під землею. Та зазначив, що в місті будують підземні школи та розширюють метрошколу виключно через жорстку необхідність.
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«Але ми не лише про руйнування. Ми – про відбудову. У нас є готові проєкти нових шкіл, розроблені за сучасними стандартами разом з міжнародними партнерами. Ми хочемо, щоб наші діти мали такі ж можливості для навчання, як їхні ровесники в інших куточках країни. Всі мають бути в рівних умовах, отримувати доступ до якісної освіти та безпечного середовища», – заявив Терехов.
Тож він вважає, що Харків має бути повноцінним учасником усіх програм відновлення, які пропонує Євросоюз.
Нагадаємо, Терехов раніше взяв участь у Люксембурзько-українському бізнес-форумі “Ukraine Resilience Business Forum”, зокрема виступив на панелі, присвяченій забезпеченню енергетичної стійкості. Мер також провів переговори з віцепрезиденткою Європейського інвестиційного банку Терезою Червінською та директором Департаменту кредитних операцій у державному секторі Східної Європи Ліонелем Рапаєм. Йшлося про залучення коштів на низку харківських проєктів. Зокрема, розвиток метрополітену. Терехов відзначив: обговорили будівництво нових станцій, створення підземного електродепо та оновлення рухомого складу. Спільне фінансування цього проєкту – 160 мільйонів євро. Також європейське фінансування мер розраховує залучити на відновлення інфраструктури та створення муніципального житла.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, ЕИБ, метро-школа, подземная школа, руйнування;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 12:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив сумну статистику руйнувань закладів освіти в місті.".