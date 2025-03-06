Терехов знайшов гроші для будівництва метро, будинків та інфраструктури – де
Мер Ігор Терехов розповів, що переговори з віцепрезиденткою Європейського інвестиційного банку Терезою Червінською та директором Департаменту кредитних операцій у державному секторі Східної Європи Ліонелем Рапаєм виявилися успішними.
Терехов написав, що обговорив із партнерами фінансування трьох основних напрямів у місті. Насамперед – розвиток метро. На думку міського голови, саме підземка – основний вид транспорту у місті, тому його модернізація має бути у пріоритеті.
“Обговорили будівництво нових станцій, створення підземного електродепо та оновлення рухомого складу. Узгодили подальші кроки щодо реалізації проєкту, спільне фінансування якого становить 160 млн. євро”, – зазначив Терехов.
Також обговорили комплексне відновлення міста. На це, наголосив мер, хочуть залучити додаткові грантові та кредитні кошти. В результаті також отримав позитивну відповідь від партнерів, пише мер.
“По-третє, створення муніципального житла. Це новий для України напрям, який вимагає і серйозних матеріальних ресурсів, і змін у законодавстві. Пропрацювали можливості запровадження програм фінансування для відповідного будівництва”, – додав Терехов.
Мер резюмував: загалом отримав позитивну відповідь від ЄІБ щодо подальшої фінансової підтримки міста.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: метро, терехов, финансирование, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 09:54;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов розповів, що переговори із партнерами виявилися успішними.".