Терехов знайшов гроші для будівництва метро, ​​будинків та інфраструктури – де

Мер Ігор Терехов розповів, що переговори з віцепрезиденткою Європейського інвестиційного банку Терезою Червінською та директором Департаменту кредитних операцій у державному секторі Східної Європи Ліонелем Рапаєм виявилися успішними.

Терехов написав, що обговорив із партнерами фінансування трьох основних напрямів у місті. Насамперед – розвиток метро. На думку міського голови, саме підземка – основний вид транспорту у місті, тому його модернізація має бути у пріоритеті.

“Обговорили будівництво нових станцій, створення підземного електродепо та оновлення рухомого складу. Узгодили подальші кроки щодо реалізації проєкту, спільне фінансування якого становить 160 млн. євро”, – зазначив Терехов.

Також обговорили комплексне відновлення міста. На це, наголосив мер, хочуть залучити додаткові грантові та кредитні кошти. В результаті також отримав позитивну відповідь від партнерів, пише мер.

“По-третє, створення муніципального житла. Це новий для України напрям, який вимагає і серйозних матеріальних ресурсів, і змін у законодавстві. Пропрацювали можливості запровадження програм фінансування для відповідного будівництва”, – додав Терехов.

Мер резюмував: загалом отримав позитивну відповідь від ЄІБ щодо подальшої фінансової підтримки міста.