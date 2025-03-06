Терехов нашел деньги для строительства метро, домов и инфраструктуры – где
Мэр Игорь Терехов рассказал, что переговоры с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинской и директором Департамента кредитных операций в государственном секторе Восточной Европы Лионелем Рапаем оказались успешными.
Терехов написал, что обсудил с партнерами финансирование трех основных направлений в городе. Прежде всего – развитие метро. По мнению городского головы, именно подземка – основной вид транспорта в городе, поэтому его модернизация должна быть в приоритете.
«Обсудили строительство новых станций, создание подземного электродепо и обновление подвижного состава. Согласовали дальнейшие шаги по реализации проекта, совместное финансирование которого составляет 160 млн. евро», – отметил Терехов.
Также обсудили и комплексное восстановление города. На это, акцентировал мэр, хотят привлечь дополнительные грантовые и кредитные средства. В результате обсуждений также получил позитивный ответ от партнеров, пишет мэр.
«В третьих, создание муниципального жилья. Это новое для Украины направление, требующее и серьезных материальных ресурсов, и изменений в законодательстве. Проработали возможности внедрения программ финансирования для соответствующего строительства», – добавил Терехов.
Мэр резюмировал: в целом, получил положительный ответ от ЕИБ насчет дальнейшей финансовой поддержки города.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: метро, терехов, финансирование, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 09:54;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов рассказал, что переговоры с партнерами оказались успешными.".