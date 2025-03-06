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Терехов нашел деньги для строительства метро, домов и инфраструктуры – где

Общество 09:54   06.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Терехов нашел деньги для строительства метро, домов и инфраструктуры – где Фото: Игорь Терехов/Telegram

Мэр Игорь Терехов рассказал, что переговоры с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинской и директором Департамента кредитных операций в государственном секторе Восточной Европы Лионелем Рапаем оказались успешными.

Терехов написал, что обсудил с партнерами финансирование трех основных направлений в городе. Прежде всего – развитие метро. По мнению городского головы, именно подземка – основной вид транспорта в городе, поэтому его модернизация должна быть в приоритете.

«Обсудили строительство новых станций, создание подземного электродепо и обновление подвижного состава. Согласовали дальнейшие шаги по реализации проекта, совместное финансирование которого составляет 160 млн. евро», – отметил Терехов.

Также обсудили и комплексное восстановление города. На это, акцентировал мэр, хотят привлечь дополнительные грантовые и кредитные средства. В результате обсуждений также получил позитивный ответ от партнеров, пишет мэр.

«В третьих, создание муниципального жилья. Это новое для Украины направление, требующее и серьезных материальных ресурсов, и изменений в законодательстве. Проработали возможности внедрения программ финансирования для соответствующего строительства», – добавил Терехов.

Мэр резюмировал: в целом, получил положительный ответ от ЕИБ насчет дальнейшей финансовой поддержки города.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 09:54;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов рассказал, что переговоры с партнерами оказались успешными.".