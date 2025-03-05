Терехов в загранкомандировке — ищет инвесторов в стране, меньшей чем Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов на бизнес-форуме в Люксембурге рассказал, что нужно Харькову после окончания войны, сообщает Харьковский горсовет.

На Люксембургско-украинском бизнес-форуме «Ukraine Resilience Business Forum» цель Терехова заключалась в том, чтобы привлечь иностранных инвесторов к активному участию в восстановлении Харькова и модернизации критической инфраструктуры.

«Когда война закончится, наша обязанность – быть готовыми к миру: вернуть людей, обеспечить харьковчанам комфортные условия жизни, рабочие места, сильную экономику. Уже сейчас мы создаем независимую энергосистему через установку модульных котельных, газотурбинных установок и развитие альтернативных генерирующих мощностей. У нас есть конкретные проекты по завершению строительства «энергоострова», продолжению строительства метрополитена, закупке нового подвижного состава, приобретению электробусов. Но самое важное – восстановление жилья для 160 тысяч жителей города, которых РФ лишила домов, да еще более 200 тысяч вынужденных переселенцев из Харьковской области и других регионов страны, которые тоже планируют остаться жить здесь», — сообщил Терехов.

По его мнению, у Харькова есть все шансы стать флагманом возрождения Украины. Но для этого требуется поддержка.