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Терехов у відрядженні – шукає інвесторів у країні, меншій за Харківщину

Світ 19:38   05.03.2025
Оксана Якушко
Терехов у відрядженні – шукає інвесторів у країні, меншій за Харківщину

Мер Харкова Ігор Терехов на бізнес-форумі в Люксембурзі розповів, що потрібно Харкову після закінчення війни, повідомляє Харківська міськрада.

На Люксембурзько-Українському бізнес-форумі «Ukraine Resilience Business Forum» мета Терехова полягала в тому, щоб залучити закордонних інвесторів до активної участі у відновленні Харкова та модернізації критичної інфраструктури.

«Коли війна закінчиться, наш обов’язок – бути готовими до миру: повернути людей, забезпечити харківʼянам комфортні умови життя, робочі місця, сильну економіку. Вже зараз ми створюємо незалежну енергосистему через встановлення модульних котелень, газотурбінних установок і розвиток альтернативних генерувальних потужностей. У нас є конкретні проєкти щодо завершення будівництва «енергоострову», продовження будівництва метрополітену, закупівлі нового рухомого складу, придбання електробусів. Але найважливіше – відновлення житла для 160 тисяч мешканців міста, котрих РФ позбавила домівок, та ще для понад 200 тисяч вимушених переселенців з Харківської області та інших регіонів країни, які теж планують залишитися жити тут», – повідомив Терехов.

На його думку, Харків має всі шанси стати флагманом відродження України. Але для цього потрібна підтримка.

Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 19:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов на бізнес-форумі в Люксембурзі розповів, що потрібно Харкову після закінчення війни, повідомляє Харківська міськрада.".