Взрыв в Харькове: данные Терехова и Синегубова об ударе «Молнии» (дополняется)

Около 13:10 в Харькове раздался взрыв. Предварительно, по центру города ударил БпЛА типа «Молния».

Дополнено в 13:28. БпЛА «Молния» ударила по заброшенной территории в Основянском районе, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов. Пожара в результате попадания нет.

Также нет информации о пострадавших, добавил глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 13:24. Мэр Игорь Терехов уточнил, что удар пришелся по Основянскому району Харькова.

13:19. «Подробности выясняем», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.