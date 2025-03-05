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Взрыв в Харькове: данные Терехова и Синегубова об ударе «Молнии» (дополняется)

Происшествия 13:28   05.03.2025
Виктория Яковенко
Взрыв в Харькове: данные Терехова и Синегубова об ударе «Молнии» (дополняется) Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Около 13:10 в Харькове раздался взрыв. Предварительно, по центру города ударил БпЛА типа «Молния».

Дополнено в 13:28. БпЛА «Молния» ударила по заброшенной территории в Основянском районе, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов. Пожара в результате попадания нет.

Также нет информации о пострадавших, добавил глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 13:24. Мэр Игорь Терехов уточнил, что удар пришелся по Основянскому району Харькова.

13:19. «Подробности выясняем», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 13:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:10 в Харькове раздался взрыв. Предварительно, по центру города ударил БпЛА типа «Молния».".