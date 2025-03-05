Взрыв в Харькове: данные Терехова и Синегубова об ударе «Молнии» (дополняется)
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
Около 13:10 в Харькове раздался взрыв. Предварительно, по центру города ударил БпЛА типа «Молния».
Дополнено в 13:28. БпЛА «Молния» ударила по заброшенной территории в Основянском районе, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов. Пожара в результате попадания нет.
Также нет информации о пострадавших, добавил глава ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 13:24. Мэр Игорь Терехов уточнил, что удар пришелся по Основянскому району Харькова.
13:19. «Подробности выясняем», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 13:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:10 в Харькове раздался взрыв. Предварительно, по центру города ударил БпЛА типа «Молния».".