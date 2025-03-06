Терехов назвав галузь, яка має стати «локомотивом зростання» Харкова

Мер Ігор Терехов під час відрядження до Люксембургу продовжує шукати охочих вкладати гроші у відновлення та розвиток Харкова. 6 березня він взяв участь у форумі групи Європейського інвестиційного банку «Інвестування в більш стійку та безпечну Європу».

Під час виступу на панелі «Спільна підтримка відбудови України через інвестиції у ключові об’єкти інфраструктури» Терехов зазначив, що Харків продовжує роботу над Генпланом. Головний акцент – на відновленні житла, підтримці будівельної галузі, розвитку промисловості та ІТ-сектору.

«Сьогодні понад 160 тисяч харків’ян залишилися без даху над головою, тому відбудова житла – це не лише гуманітарний виклик, а й рушійна сила економіки міста. Будівельна галузь стане локомотивом зростання», – наголосив Терехов.

За його словами, майбутнє Харкова – це також розвиток ІТ-сектору, промисловості, енергетичного машинобудування та аерокосмічної галузі. Мер наголосив, що залучення інвесторів має розпочатися вже зараз.

«Ми повинні бути готові до миру, а це означає, що нам потрібно зробити все для зміцнення довіри інвесторів. Для цього ми використовуємо всі можливості місцевої влади. Як приклад – Харків скасував місцеві податки, щоб підприємства залишалися в місті, створювали робочі місця та забезпечували людей заробітною платою», – зазначив Терехов.

Сесія, в якій брав участь мер, була присвячена діяльності Європейського інвестиційного банку в Україні. Зокрема, банк розглядає можливості фінансування проєктів у сфері енергетики, де особливо зросли потреби у відновленні.

Нагадаємо, Терехов раніше взяв участь у Люксембурзько-українському бізнес-форумі “Ukraine Resilience Business Forum”, зокрема виступив на панелі, присвяченій забезпеченню енергетичної стійкості. Мер також провів переговори з віцепрезиденткою Європейського інвестиційного банку Терезою Червінською та директором Департаменту кредитних операцій у державному секторі Східної Європи Ліонелем Рапаєм. Йшлося про залучення коштів на низку харківських проєктів. Зокрема, розвиток метрополітену. Терехов відзначив: обговорили будівництво нових станцій, створення підземного електродепо та оновлення рухомого складу. Спільне фінансування цього проєкту – 160 мільйонів євро. Також європейське фінансування мер розраховує залучити на відновлення інфраструктури та створення муніципального житла.