Live
  • Чт 06.03.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 41.37
  • EUR 44.25

Терехов назвав галузь, яка має стати «локомотивом зростання» Харкова

Економіка 21:28   06.03.2025
Олена Нагорна
Терехов назвав галузь, яка має стати «локомотивом зростання» Харкова Фото: Харківська міськрада

Мер Ігор Терехов під час відрядження до Люксембургу продовжує шукати охочих вкладати гроші у відновлення та розвиток Харкова. 6 березня він взяв участь у форумі групи Європейського інвестиційного банку «Інвестування в більш стійку та безпечну Європу».

Під час виступу на панелі «Спільна підтримка відбудови України через інвестиції у ключові об’єкти інфраструктури» Терехов зазначив, що Харків продовжує роботу над Генпланом. Головний акцент – на відновленні житла, підтримці будівельної галузі, розвитку промисловості та ІТ-сектору.

«Сьогодні понад 160 тисяч харків’ян залишилися без даху над головою, тому відбудова житла – це не лише гуманітарний виклик, а й рушійна сила економіки міста. Будівельна галузь стане локомотивом зростання», – наголосив Терехов.

За його словами, майбутнє Харкова – це також розвиток ІТ-сектору, промисловості, енергетичного машинобудування та аерокосмічної галузі. Мер наголосив, що залучення інвесторів має розпочатися вже зараз.

«Ми повинні бути готові до миру, а це означає, що нам потрібно зробити все для зміцнення довіри інвесторів. Для цього ми використовуємо всі можливості місцевої влади. Як приклад – Харків скасував місцеві податки, щоб підприємства залишалися в місті, створювали робочі місця та забезпечували людей заробітною платою», – зазначив Терехов.

Сесія, в якій брав участь мер, була присвячена діяльності Європейського інвестиційного банку в Україні. Зокрема, банк розглядає можливості фінансування проєктів у сфері енергетики, де особливо зросли потреби у відновленні.

Нагадаємо, Терехов раніше взяв участь у Люксембурзько-українському бізнес-форумі “Ukraine Resilience Business Forum”, зокрема виступив на панелі, присвяченій забезпеченню енергетичної стійкості. Мер також провів переговори з віцепрезиденткою Європейського інвестиційного банку Терезою Червінською та директором Департаменту кредитних операцій у державному секторі Східної Європи Ліонелем Рапаєм. Йшлося про залучення коштів на низку харківських проєктів. Зокрема, розвиток метрополітену. Терехов відзначив: обговорили будівництво нових станцій, створення підземного електродепо та оновлення рухомого складу. Спільне фінансування цього проєкту – 160 мільйонів євро. Також європейське фінансування мер розраховує залучити на відновлення інфраструктури та створення муніципального житла.

Читайте також: Терехов знайшов гроші для будівництва метро, ​​будинків та інфраструктури – де

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
04.03.2025, 12:06
Терехов назвав галузь, яка має стати «локомотивом зростання» Харкова
Терехов назвав галузь, яка має стати «локомотивом зростання» Харкова
06.03.2025, 21:28
Новини Харкова – головне за 6 березня: “шахед” вдарив по багатоповерхівці
Новини Харкова – головне за 6 березня: “шахед” вдарив по багатоповерхівці
06.03.2025, 21:43
Які завдання вирішують росіяни з метою наступу на Куп’янськ: аналітика Машовця
Які завдання вирішують росіяни з метою наступу на Куп’янськ: аналітика Машовця
06.03.2025, 20:46
Злиття вишів у Харкові: що залишилося від УІПА та які плани на педагогічний
Злиття вишів у Харкові: що залишилося від УІПА та які плани на педагогічний
05.03.2025, 18:13
Студенти в Харкові нарозхват: за якою спеціальністю полюють роботодавці
Студенти в Харкові нарозхват: за якою спеціальністю полюють роботодавці
05.03.2025, 19:20

Новини за темою:

14:14
У Харкові – новий директор КП «Ритуал» – ХАЦ дослідив його декларацію
12:30
Що стало у Харкові «маленькою перемогою», розповів Терехов в Люксембурзі
19:38
Терехов у відрядженні – шукає інвесторів у країні, меншій за Харківщину
16:27
Вибух у Харкові: БпЛА “Молния” вдарив по промзоні, що постраждало (відео)
20:28
Терехов підписав документ з «одним із найефективніших забудовників Європи»

Ви читали новину: «Терехов назвав галузь, яка має стати «локомотивом зростання» Харкова»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 21:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов під час відрядження до Люксембургу продовжує шукати охочих вкладати гроші у відновлення та розвиток Харкова.".