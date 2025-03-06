Терехов назвал отрасль, которая должна стать «локомотивом роста» Харькова
Мэр Игорь Терехов в ходе командировки в Люксембург продолжает искать желающих вкладывать деньги в восстановление и развитие Харькова. 6 марта он принял участие в форуме группы Европейского инвестиционного банка «Инвестирование в более устойчивую и безопасную Европу».
В ходе выступления на панели «Совместная поддержка восстановления Украины через инвестиции в ключевые объекты инфраструктуры» Терехов отметил, что Харьков продолжает работу над Генпланом. Главный акцент — на восстановлении жилья, поддержке строительной отрасли, развитии промышленности и IT-сектора.
«Сегодня более 160 тысяч харьковчан остались без крыши над головой, поэтому восстановление жилья — это не только гуманитарный вызов, но и движущая сила экономики города. Строительная отрасль станет локомотивом роста», — подчеркнул Терехов.
По его словам, будущее Харькова — это также развитие IT-сектора, промышленности, энергетического машиностроения и аэрокосмической отрасли. Мэр подчеркнул, что привлечение инвесторов должно начаться уже сейчас.
«Мы должны быть готовы к миру, а это значит, что нам нужно сделать все для укрепления доверия инвесторов. Для этого мы используем все возможности местной власти. Как пример — Харьков отменил местные налоги, чтобы предприятия оставались в городе, создавали рабочие места и обеспечивали людей заработной платой», — отметил Терехов.
Сессия, в которой принимал участие мэр, была посвящена деятельности Европейского инвестиционного банка в Украине. В частности, банк рассматривает возможности финансирования проектов в сфере энергетики, где особенно возросли потребности в восстановлении.
Напомним, Терехов ранее принял участие в Люксембургско-украинском бизнес-форуме «Ukraine Resilience Business Forum», в частности выступил на панели, посвященной обеспечению энергетической устойчивости. Мэр также провел переговоры с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинской и директором Департамента кредитных операций в государственном секторе Восточной Европы Лионелем Рапаем. Речь шла о привлечении средств на ряд харьковских проектов. В частности, развитие метрополитена. Терехов отметил: обсудили строительство новых станций, создание подземного электродепо и обновление подвижного состава. Совместное финансирование этого проекта — 160 миллионов евро. Также европейское финансирование мэр рассчитывает привлечь на восстановление инфраструктуры и создание муниципального жилья.
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 21:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов в ходе командировки в Люксембург продолжает искать желающих вкладывать деньги в восстановление и развитие Харькова.".