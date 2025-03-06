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Что стало в Харькове «маленькой победой», рассказал Терехов в Люксембурге

Общество 12:30   06.03.2025
Виктория Яковенко
Что стало в Харькове «маленькой победой», рассказал Терехов в Люксембурге Фото: Харьковский горсовет

Городской голова Харькова продолжает находиться в командировке за границей. В частности, он принял участие в бизнес-форуме «Ukraine Resilience Business Forum», состоявшемся накануне в Торговой палате Люксембурга.

Мэр выступил на панели, посвященной обеспечению энергетической устойчивости, сообщили в Харьковском горсовете.

Во время выступления Терехов отметил необходимость создания автономного «энергетического острова» в Харькове.

«При массированном обстреле критической инфраструктуры, который произошел 25 декабря прошлого года, было зафиксировано попадание 13-ти ракет С-400. Да, пострадало новое оборудование. Но нам удалось удержать энергетику города. Мы также не остановили теплоснабжение в некоторых районах. И это наша маленькая победа», – сказал Терехов, передают в мэрии.

Он также сообщил, что всего в городе планируют установить 140 единиц генерирующего оборудования. Кроме того, в Харькове работает над созданием независимой энергосистемы для метрополитена и наземного электротранспорта.

«Нам нужно напрямую привлекать средства инвесторов. Харьков тоже тесно сотрудничает с Министерством финансов Украины. Важно, чтобы все ветви власти объединились ради восстановления Украины и достижения мира», – добавил Терехов.

мэр Харькова Терехов за границей
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, серия взрывов началась в городе около 06:00 25 декабря. По данным Харьковской областной прокуратуры, под вражескими ударами находились Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Пострадали шесть жителей: пять мужчин и женщина. Также около 8:30 ударный вражеский БпЛА попал в частный жилищный сектор в Основянском районе. Уже в 09:40 СОУ сбили «Шахед» в Слободском районе.  К вечеру 25 декабря коммунальщики восстановили теплоснабжение в 1400 домах. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, основной удар пришелся по энергетической системе города. Разрушения он оценил как «достаточно значительные». Без тепла, горячей воды и электричества 25 декабря одновременно оказались более 100 тысяч абонентов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 12:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Харькова продолжает находиться в командировке за границей. ".