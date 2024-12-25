Коммунальщики восстановили отопление в почти 1400 домах Харькова – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что к вечеру отопления вернули до 200 тысяч квартир горожан.

«Сегодня был действительно трудный день для наших городских коммунальщиков, особенно для тепловиков. Но они справились. Несмотря на обстрелы, к вечеру подачу центрального отопления в жилые дома города удалось частично восстановить. Речь идет о 1378 жилых домах — это около 200 тысяч квартир. Впрочем, работы еще идут. Специалисты продолжат работать даже ночью, чтобы как можно быстрее обеспечить тепло в каждом доме», — сообщил Игорь Терехов.