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Коммунальщики восстановили отопление в почти 1400 домах Харькова – Терехов

Общество 19:52   25.12.2024
Оксана Якушко
Коммунальщики восстановили отопление в почти 1400 домах Харькова – Терехов Фото: КП «ХТС»

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что к вечеру отопления вернули до 200 тысяч квартир горожан.

«Сегодня был действительно трудный день для наших городских коммунальщиков, особенно для тепловиков. Но они справились. Несмотря на обстрелы, к вечеру подачу центрального отопления в жилые дома города удалось частично восстановить. Речь идет о 1378 жилых домах — это около 200 тысяч квартир. Впрочем, работы еще идут. Специалисты продолжат работать даже ночью, чтобы как можно быстрее обеспечить тепло в каждом доме», — сообщил Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 19:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что к вечеру отопления вернули до 200 тысяч квартир горожан.".