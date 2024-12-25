Коммунальщики восстановили отопление в почти 1400 домах Харькова – Терехов
Фото: КП «ХТС»
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что к вечеру отопления вернули до 200 тысяч квартир горожан.
«Сегодня был действительно трудный день для наших городских коммунальщиков, особенно для тепловиков. Но они справились. Несмотря на обстрелы, к вечеру подачу центрального отопления в жилые дома города удалось частично восстановить. Речь идет о 1378 жилых домах — это около 200 тысяч квартир. Впрочем, работы еще идут. Специалисты продолжат работать даже ночью, чтобы как можно быстрее обеспечить тепло в каждом доме», — сообщил Игорь Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дім, дом, Игорь Терехов, квартира, коммунальщики, опалення, отопление, тепло, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 19:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что к вечеру отопления вернули до 200 тысяч квартир горожан.".