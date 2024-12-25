Куда утром «прилетело» и чем били по Харькову, рассказали в ХОВА

Директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол в эфире нацмарафона сообщил подробности утреннего обстрела Харькова.

По его данным, свет в Харькове и области вследствие обстрела не отключали. Электроэнергии нет только в тех населенных пунктах, которые находятся вблизи линии фронта. На данный момент известно о восьми «прилетах» в Харькове, отметил Сокол.

«Есть информация о попаданиях по нежилой застройке и частной застройке. Есть шесть человек пострадавших. Тяжелых нет среди них. Как правило – это повреждения от остекления, а также есть информация об одном пострадавшем с переломом. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет. Ликвидация последствий продолжается. Также есть информация о попаданиях в Чугуевском районе Харьковской области, а также в частном секторе», – сказал директор департамента.

Также он уточнил, что сегодняшня утром была комбинированная ракетная атака.

«С применением, скорее всего, баллистического вооружения и беспилотников, типы которых на данный момент определяется», – добавил Сокол.

Напомним, первые взрывы прозвучали в городе около 06:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытии. Тогда как мэр Игорь Терехов сообщил о пусках баллистики в сторону Харькова. Позже Синегубов уточнил, что в городе раздалось как минимум семь взрывов. Кроме того, из-за российской массированной атаки по Украине НЭК «Укрэнерго» применила меры ограничения потребления электроэнергии в ряде регионов. Позже стало известно о троих пострадавших в Салтовском районе – двое раненых госпитализировали. А также об одном – в Немышлянском. Там, по данным мэра, «прилетело» по частному дому. Позже количество раненых увеличилось до шести.